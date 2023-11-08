又有熱帶擾動發展 天氣風險：周五鋒面通過北東濕涼高低溫1字頭

今立冬但回暖，日夜溫差大， 天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必要有保暖的準備。

此外，柯聿寧指出，目前在關島東南方有熱帶擾動發展，今天的對流狀況較前日改善，後續幾天發展增強的機會提高，預估活動範圍偏向低緯度地區，短時間內對台灣無影響。

柯聿寧指出，今明兩天受偏東風到東南風影響，加上大氣中低層有太平洋高壓的勢力存在，各地溫度普遍明顯回升，北部高溫有機會達到30度，但夜晚到清晨仍然有輻射冷卻作用，溫度會下滑，溫差有機會達10度或以上。此外，海峽有背風渦漩，除使本地汙染物不易擴散，早晚也可能在西半部形成局部霧霾或低雲。

柯聿寧指出，目前在長江流域逐漸有雲系發展，預計明天將會進一步發展成鋒面系統，於周五通過台灣北部，周五下半天北部、東半部受到鋒面及東北季風增強影響，又會轉為陰雨濕涼的天氣，這次鋒面水氣相對多一些，通過後還有華南水氣接著東移，北部降雨的機率高。

配合北方冷空氣接續遞補南下，柯聿寧指出，溫度還會逐日略下降，濕冷天氣可持續至下周二，期間高低溫約在18-22度，務必要有保暖的準備；中南部則是在下周日過後才有一些降溫的感覺，下周一二高溫約降至29-30度以內，加上華南雲系也有機會通過，雲量稍增，不過影響的程度仍不大，下周三冷空氣減弱、風向轉為偏東風，各地普遍回暖。