快訊

疑與于小惠婚變「各過各的」 蔡岳勳被爆與陸女星出雙入對

台電虧損數千億、光電引爆地方抗爭 蔡政府推綠能圖利誰？

怪醫黑傑克50週年！日本舉辦史上最大紀念展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有熱帶擾動發展 天氣風險：周五鋒面通過北東濕涼高低溫1字頭

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今起氣溫回升，周五起入秋最強東北季風報到，北部、東半部天氣會轉濕涼。本報資料照片
今起氣溫回升，周五起入秋最強東北季風報到，北部、東半部天氣會轉濕涼。本報資料照片

今立冬但回暖，日夜溫差大， 天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必要有保暖的準備。

此外，柯聿寧指出，目前在關島東南方有熱帶擾動發展，今天的對流狀況較前日改善，後續幾天發展增強的機會提高，預估活動範圍偏向低緯度地區，短時間內對台灣無影響。

柯聿寧指出，今明兩天受偏東風到東南風影響，加上大氣中低層有太平洋高壓的勢力存在，各地溫度普遍明顯回升，北部高溫有機會達到30度，但夜晚到清晨仍然有輻射冷卻作用，溫度會下滑，溫差有機會達10度或以上。此外，海峽有背風渦漩，除使本地汙染物不易擴散，早晚也可能在西半部形成局部霧霾或低雲。

柯聿寧指出，目前在長江流域逐漸有雲系發展，預計明天將會進一步發展成鋒面系統，於周五通過台灣北部，周五下半天北部、東半部受到鋒面及東北季風增強影響，又會轉為陰雨濕涼的天氣，這次鋒面水氣相對多一些，通過後還有華南水氣接著東移，北部降雨的機率高。

配合北方冷空氣接續遞補南下，柯聿寧指出，溫度還會逐日略下降，濕冷天氣可持續至下周二，期間高低溫約在18-22度，務必要有保暖的準備；中南部則是在下周日過後才有一些降溫的感覺，下周一二高溫約降至29-30度以內，加上華南雲系也有機會通過，雲量稍增，不過影響的程度仍不大，下周三冷空氣減弱、風向轉為偏東風，各地普遍回暖。

保暖 低溫 東北季風

延伸閱讀

和太陽活動有關！3重作用影響冬季恐生超級颱風 學者籲今明年要注意

「3重增強作用下」冬季也恐形成超級颱風 專家：今、明年勿掉以輕心

下周一午後北部轉雨降溫 關注10日冷空氣能否跨海來台

未來2周東北季風主導天氣 仍可能有熱帶擾動生成

相關新聞

又有熱帶擾動發展 天氣風險：周五鋒面通過北東濕涼高低溫1字頭

今立冬但回暖，日夜溫差大， 天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必...

今再迎秋老虎！吳德榮：周五入秋最強東北季風報到 低溫15度以下

東北季風減弱，白天氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在自「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起東北季風減...

獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

今年後疫情時代，免疫負債興起，感染病毒、細菌的患者大增，造成門診暴量，新冠確診者醫療費用，5月起也回歸健保給付，使健保點...

如何造出溫度低、速度更快 CPU？合成鑽石和玻璃也許能幫上忙

微晶片製造面臨最大挑戰之一是溫度控制，隨著晶片越做越小，需要更多功能和功率，進而產生更多熱量。

人生逆轉學／有亞斯伯格症特質不自知...精神科醫師馬大元患非典憂鬱 如何翻身

在新竹以自己名字開的診所裡，精神科醫師馬大元平穩訴說過往。他幼年時，很害怕看人的臉，覺得人臉眉毛黑黑的，眼睛也黑黑的動來動去，非常恐怖，因此看到人眼一直轉，就不敢跟對方講話。而成為精神科醫師後，他與職能治療師太太衝突不斷，一次太太回他「你是亞斯（具亞斯伯格症特質），你自己不知道嗎？」他才驚覺過往的種種線索...

《目送》列入馬來西亞華文試卷考題…考生私訊龍應台求解答 釣出過來人這麼說

作家龍應台的作品《目送》深受國內外華人讀者喜愛，書中有某些段落也成為語文科考試的閱讀材料。龍應台日前在臉書發文，稱收到馬來西亞高三學生的訊息，表示自己《目送》裡的一篇文章「散步」被納入獨中統考考題，引發台馬網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。