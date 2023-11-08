中央狂送快篩 村里憂發不完

國民黨彰化縣議會黨團昨開記者會抨擊，中央藉由打疫苗大肆送快篩，但村里辦公室、安養院或學校堆放大量快篩，有效期限到明年5月，屆時沒發完就變垃圾，浪費公帑。有村里長說，快篩發不完，能自行處理嗎？未來剩下的要不要繳回？衛生局長葉彥伯說，快篩由中央配發，地方沒有經手，若發不完可提供給有需要的人。

議會黨團書記長劉淑芳說，10月起接種公費流感疫苗，中央針對65歲以上長者等人，贈送10劑快篩試劑，打新冠疫苗、公費肺炎鏈球菌疫苗，每劑都發10劑快篩，有人一次收到30劑快篩。

她批評，村里辦公室、安養院或學校一次收好幾箱，都是衛福部寄的，有的堆積如山發不出去，還要負擔保管責任。議員鄭俊雄說，疫情嚴峻時買不到快篩，政府「抄錢部署」，結果現在到處送快篩，根本浪費公帑。

芬園鄉同安村林姓村長說，流感疫苗開打前，收到1箱72盒快篩試劑，他不想代發，整批交給衛生所處理，後來快篩不夠引發抱怨；中央根本是銷庫存，被罵的都是里長與衛生所人員。

彰化市延平里長陳雯嘉說，延平里民多，寄來的快篩量多，但附近有診所，很多長輩都已打完流感疫苗，到村里設站施打的人不多，快篩剩一大箱，不知該怎麼處理很困擾。