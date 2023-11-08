健康你我他／蹲跪扎針薰蒸 解我纏身頑疾

雖說人生無常不離病苦，但是面臨疑難或重大手術，每每會懷疑蒼天為何是我？歷經大小手術8次，幸得上天垂憐，總能在醫師精湛手術下，逢凶化吉。

年過不惑時，經常因多種病痛頻繁往返醫院檢查，終由振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興診斷，我具侵犯性自體免疫的類風濕關節炎。或許正因該病，導致三叉神經痛及脊椎缺損，膝關節磨損及眼疾。

我在北榮做了三叉神經的加馬刀手術及脊椎缺損鋼釘補強大手術，2年後由北榮骨科主任陳正豐進行雙膝金屬人工關節置換手術，之後又做了眼疾雷射手術。至此因體內的高金屬含量，被戲稱活體機器人。

在此特別感恩天母中醫診所陳清文醫師，因加馬刀手術後一年痼疾復發，經友人推薦嘗試中醫耳針，遂與他結緣。在他精心調治下，終於除去心頭頑疾。

陳醫師不論刮風下雨，騎乘機車準時往返診所。他的慈眉善目，親切把脈問診，投以深深關懷，病患莫不感到暖暖慰藉。他本著「藥有君臣佐使千變化，病無貧富貴賤一般心」的信念，行醫數十載，特別在扎針上，以其奔8之年，仍以半蹲半跪方式為之，並佐以22種中藥蒸薰患部，每天求診無數，常有自外縣市遠道慕名而來的患者。

在我求醫過程中給予幫助的，均是我的貴人，至今歷歷在目。深感「醫師有你們真好」。