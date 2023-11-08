聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓奴注意 近1成女性對貓皮屑過敏

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞大醫院研究發現，女性寵物飼主對貓狗皮屑的過敏比率顯著高於男性。圖／亞大醫院提供
亞大醫院研究發現，女性寵物飼主對貓狗皮屑的過敏比率顯著高於男性。圖／亞大醫院提供

中亞聯大醫療團隊分析近萬名患者血液過敏原發現，粉塵蟎、屋塵蟎、家塵的比率最高，其中「貓皮屑」、「狗皮屑」過敏原，女性顯著高於男性。醫師提醒，過敏嚴重恐致命，務必盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強說，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險。衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，患者飽受困擾，健保負擔日益沉重。

亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心分析5年近萬名到院檢測過敏原患者，比對國人易過敏的36種物質，包括吸入性、食物性、接觸性等三大類過敏原，研究結果日前獲發表在「British Journal of Biomedical Science」。

研究顯示，前10名過敏原分別為粉塵蟎（41.8%）、屋塵蟎（37.9%）、家塵（24.6%）、蟑螂混合物（17.7%）、螃蟹（12.6%）、蛤蜊（9.8%）、蝦子（9.1%）、貓皮屑（8.1%）、豬草（8%）和花生（7.8%），且多數有1種以上過敏原；食物性過敏原前5名為螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉。

余志強指出，36種過敏原性別比率多呈現「男高於女」，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」這兩項，則是顯著「女高於男」，對貓皮屑過敏女性9.2%、男性7.6%，對狗皮屑過敏女性7.6%、男性6%，此研究結果提醒養寵物的女性務必關注過敏情況，若出現過敏反應，應盡快就醫。

亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇基強調，要緩解過敏性疾病的症狀與不適，除了藥物治療、建立良好的生活習慣外，遠離過敏原是最根本的防治，不妨先了解自身體質及過敏原，盡量避免接觸，才是最好的保健之道。

過敏原 皮屑 患者

延伸閱讀

飼主常過度把貓咪擬人化！專家揭常見3大盲點：不要把喵星人當成人類小孩

鏟屎官看過來！亞大研究：2過敏原女高於男 嚴重恐致命

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

秋天換季過敏中醫用「貼」的治療 降低過敏、氣喘

相關新聞

推廣定點臨托 明年起新增補助

國內雙薪家庭眾多，育有嬰幼兒的家長常有臨時托育需求，但目前相關資源嚴重不足、媒合比率過低，全國僅有七十一處定點臨時托育據...

檢舉違停要3分鐘影片？ 交長否認

違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，認為影響生計，交通部近期陸續與計程車及貨運業者開會，並傳出道路畫設一...

中央狂送快篩 村里憂發不完

國民黨彰化縣議會黨團昨開記者會抨擊，中央藉由打疫苗大肆送快篩，但村里辦公室、安養院或學校堆放大量快篩，有效期限到明年5月...

新生兒1成早產 朝野喊發津貼

二○二二年全年新生兒僅十三萬餘人，其中一萬三千多名寶寶為早產兒，占比達百分之十點五六，醫療照護費用驚人，吳玉琴等立委及早...

六都臨托 新北補助最高

近年許多縣市設置定點式臨時托育據點，平日每小時約二百元上下，假日每小時收費則較高，各縣市均有補助，多針對中低收入戶、遭遇...

壯陽品7成含馬卡 醫籲找出病因才治本

秘魯「黑馬卡」坊間稱為「南美人參」，常被當成壯陽產品的成分之一。林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜指出，市售壯陽健康食品7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。