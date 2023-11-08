貓奴注意 近1成女性對貓皮屑過敏

中亞聯大醫療團隊分析近萬名患者血液過敏原發現，粉塵蟎、屋塵蟎、家塵的比率最高，其中「貓皮屑」、「狗皮屑」過敏原，女性顯著高於男性。醫師提醒，過敏嚴重恐致命，務必盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強說，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險。衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，患者飽受困擾，健保負擔日益沉重。

亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心分析5年近萬名到院檢測過敏原患者，比對國人易過敏的36種物質，包括吸入性、食物性、接觸性等三大類過敏原，研究結果日前獲發表在「British Journal of Biomedical Science」。

研究顯示，前10名過敏原分別為粉塵蟎（41.8%）、屋塵蟎（37.9%）、家塵（24.6%）、蟑螂混合物（17.7%）、螃蟹（12.6%）、蛤蜊（9.8%）、蝦子（9.1%）、貓皮屑（8.1%）、豬草（8%）和花生（7.8%），且多數有1種以上過敏原；食物性過敏原前5名為螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉。

余志強指出，36種過敏原性別比率多呈現「男高於女」，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」這兩項，則是顯著「女高於男」，對貓皮屑過敏女性9.2%、男性7.6%，對狗皮屑過敏女性7.6%、男性6%，此研究結果提醒養寵物的女性務必關注過敏情況，若出現過敏反應，應盡快就醫。

亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇基強調，要緩解過敏性疾病的症狀與不適，除了藥物治療、建立良好的生活習慣外，遠離過敏原是最根本的防治，不妨先了解自身體質及過敏原，盡量避免接觸，才是最好的保健之道。