白袍心聲／傾聽患者 有緣就會再見

西園醫院永越健康管理中心神經內科主治醫師謝向堯。本報資料照片 會與小紫結緣，是她主動到我的部落格來留言。她因慢性癲癇而在台中治療，那時剛發現懷孕，主治醫師建議她換藥，她卻感到猶豫。

護母胎安全 我與小紫結緣

癲癇朋友們都會擔心，換了藥物會不會控制效果不佳？但是對於懷孕族群，醫師的考量是既有癲癇藥物會不會增加畸胎風險？倘若換藥應該不至於讓患者癲癇惡化，卻有機會降低畸胎風險，那就值得一試。

得知她的主治醫師是中部頗具資歷的癲癇醫師。於是我回覆她，應該可以參照該主治醫師的建議，換藥看看。大半年後，她抱著新生兒子和老公一起出現在我門診，並送我滿月蛋糕。

此後她因更換工作而搬到桃園，改到我這裡看診。每回看診都由老公陪同，鶼鰈情深。親人的持續關心，乃病情控制得宜的重要因素。

一年後小紫又懷孕了，輪到我得繃緊神經了。癲癇女性懷孕期間的母胎安全，一直是神經科的重要課題。這回她生了個女娃！

當小紫夫婦帶著女娃和滿月蛋糕回診，她先生大方地將女娃推到我胸前：「醫師，我知道你只有兒子，我的女兒借你抱一下！」我於是小心翼翼地接過小女娃。那天我們留下了合照。我期盼他們會天長地久。

微調藥物 伴她失婚到再婚

數月後小紫回診，講沒幾句話開始哽咽，突然抽噎用英文說：「My husband has another girlfriend…」於是我沉默了。她的模樣讓人心碎。

小紫敘述經過。她發現老公和女同事有外遇，目前在商量離婚事宜。她要爭小孩的監護權，所以睡不好，且癲癇又復發了。我一時也不知該從何安慰起，當下先幫她微調抗癲癇藥物，而且提議當天請精神科醫師幫她瞧瞧。

後來小紫較能接受事實了。她爭取到女兒監護權，可以定時去看兒子，工作與小孩互動算是進入了一個穩定狀態。此外，她考過了什麼證照或是去哪旅遊，都一如既往的在門診與我分享。

某次她突然害羞地告訴我，公司的男同事對她獻殷勤，但她猶豫要不要接受另外一段感情。問我好不好？這問題難倒我了。思索片刻後，我給了提議：「對象好不好，可能還是要互動後才知道。如果對方知道妳的病況和過去，還願意全盤接受妳、照顧妳，妳或許嘗試給對方和自己一次機會。」

後來小紫接納了那位男性，還帶他到我診間來。男伴長得高大、皮膚黝黑，言談有點靦腆，很關心小紫的癲癇。在小紫首肯下，我大略解釋了她近年的癲癇狀況。那情境很奇妙，像是岳父看女婿。我衷心期待這段戀情能夠開花結果。

換跑道資源少 她仍來求診

去年，我因為生涯規畫而轉換跑道。到新醫院任職數月後，小紫挺著大肚子來拜訪我，才知道她已再婚，又懷孕了。不過她丈夫問我，這醫院會不會進購小紫現在吃的藥物？我坦言醫院規模小，沒那麼多癲癇患者，短期內進藥機會不大，目前她使用的藥還是只有原來的醫院有。

這是醫療現實。我在轉換環境時就已有心理準備；但要割捨一些交情深厚的患者還是頗感遺憾。我說不出口的話是：「她病情並不複雜，假使願意繼續來此看診，我可以使用其他藥物協助她。」

幾個月後小紫生了個女娃，她丈夫送滿月蛋糕來。她本人則坐月子，沒來。我訕訕的說：「恭喜你們。」提醒丈夫要幫她帶小孩，避免她睡不好。口罩掩蓋住我的失落神情。這緣分或許到盡頭了，以後我還能再見著她嗎？

過了幾個月，小紫夫婦忽然又帶著女娃出現在我診間。小紫不好意思說：「其實癲癇控制不錯。只不過讓你看診讓我覺得很安心；跟其他醫師互動總覺得少了什麼。所以我還是希望改到你這裡來。」

我恍然大悟。過去念茲在茲的都是「何種醫療資源對患者最好？」卻也沒細問過他們的內心。

從來不覺得自己做的事有多特別。聽了小紫吐露的牽絆與依賴，我頓時明白了「先生緣、主人福」才是一道靈藥。合適的頻率、耐心地傾聽，不知不覺成為她對抗癲癇、覓得幸福的動力。