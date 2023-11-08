檢舉違停要3分鐘影片？ 交長否認

違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，認為影響生計，交通部近期陸續與計程車及貨運業者開會，並傳出道路畫設一定比例黃線、畫設黃線未完成前暫緩實施記點制度，且違規臨停檢舉應有三分鐘動態影片。對此，交通部長王國材強調「沒有這回事」，不過只要是在不影響交通秩序車流的前提下，可先以勸導為主，至於地方政府在臨停區沒做好前，是否暫緩記點，還要再討論。

王國材表示，本周將提方案，與相關駕駛團體討論後，再與警政署溝通確認。交通部公共運輸及監理司長林福山則說，若要暫緩違停記點制，還須修正裁罰細則，先以聽取各方意見為主，並持續檢討。

「道路交通安全管理處罰條例」部分修正案六月卅日上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，違規記點也同步加嚴，一年內達十二點即吊扣駕照兩個月，職業駕駛憂心衝擊生計，但有不少民眾認為違規就是不對，引發不同意見論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟前天與交通部開會，建議地方政府統一在道路每一百至一百五十公尺，畫設百分之十黃線，提供給職業駕駛上下客貨，且適用於一般駕駛臨停；在道路規畫未完善、未畫設黃線完成之前，暫緩實施記點制度，檢舉違規需要求有動態三分鐘影片舉證，且有影響人車交通安全，才能舉發。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會昨與交通部開會，則建議應停止嚴重違法或重大爭議貨運公司部分營業，直到改善為止；至於未廣設卸貨車格前，應暫緩記點制，並檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會強調，在道路設計未改良的情況下，交通新制貿然實行，不僅激化社會矛盾，更嚴重影響司機生計。

林福山表示，針對上下客貨臨停影響人車通行，檢舉條件仍要與內政部討論，先前也有與警政署溝通，員警開單將先以勸導為主。

林福山說，上周找地方政府開會，其中台北市政府提出道路每一百至一百五十公尺畫設百分之十黃線的作法，供其他縣市參考，後續也會請公路局、監理所會同地方政府視需求因地制宜畫設，並持續增加盤點中，預計年底前有階段性成果。