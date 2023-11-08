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六都臨托 新北補助最高
近年許多縣市設置定點式臨時托育據點，平日每小時約二百元上下，假日每小時收費則較高，各縣市均有補助，多針對中低收入戶、遭遇重大變故等家庭，以六都來說，新北市補助金額最高，每小時一八○至二○○元，且擴及單親家庭。
高雄市補助中低收入戶及社會局認定的弱勢兒少家長，將未滿三歲嬰幼兒送至托嬰中心臨時照顧，每小時補助一○○元，每年最高補助二四○小時。發展遲緩及身障嬰幼兒臨托，補助每位兒童每小時一二○元，每年最高二四○小時。
台南補助父母家暴或入獄等「危機家庭」臨托，每孩童每小時一○○元，每月最高四○小時，每年最高二四○小時。惟身心障礙或發展遲緩兒童，每小時補助一二○元。
台中市補助中低收入戶、失業、單親及身障等家庭，臨托一般兒童每小時一二○元，發展遲緩或身心障礙兒童每小時一八○元。
桃園市補助中低收入戶臨托每小時一○○元，每月最高二四○小時；發展遲緩、身心障礙兒童，或遭重大變故家庭，每孩童每小時一二○元，每年上限二四○小時。
新北市臨時托育補助範圍較廣，除中低收入戶，單親家庭也納入補助對象，每小時一八○至二○○元，且並無設置每月四○小時上限。
台北市單親、父母為中低受入戶或身障人士等家庭，六歲以下臨托，每月最高補助三○小時，每年最高補助一八○小時。
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