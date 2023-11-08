推廣定點臨托 明年起新增補助

國內雙薪家庭眾多，育有嬰幼兒的家長常有臨時托育需求，但目前相關資源嚴重不足、媒合比率過低，全國僅有七十一處定點臨時托育據點，大都集中於六都，部分縣市仍無臨托點，為此，衛福部社家署從明年起補助「定點式臨時托育」據點，每年十萬元，希望加速布點速度，全國每縣市均有臨托據點。

社家署副署長張美美表示，期待中央、地方聯手增闢臨時托育據點，因而編列預算，投入定點臨托設施建置，作為採購安全設備、玩具、繪本等之用，另將補貼據點運營水電費，希望吸引更多業者投入。

至於臨托費用，由送托家長負擔，目前地方政府自訂臨時托育收費標準，並由當地社會局規畫費率及減免與補助。

社家署統計，截至九月卅日，全台共七十一處定點臨托據點，因據點多採居家保母規格，每時段每據點收托人數上限四人，整體照顧量能有限。張美美指出，明年度全台共六縣市、十一處據點申請臨托據點補助，如有需求，各縣市在盤點民間資源後，可再向中央提出補助。

臨時托育分為「定點式臨托」、「居家式臨托」兩大類，張美美說，臨托以○至三歲為主，居家臨托性質接近兼差，而定點臨托因場所固定，孩子送托時，較有安全感，因此，先階段臨托政策傾向定點式；至於運作方式，多採取預約制，家長事先與據點聯繫，時間一到，將孩子送至據點，由有合格證照的保母照顧。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴則認為，臨時托育服務常有不易媒合等困擾，家長及幼兒不熟悉保母，而保母常因不了解幼兒的身體狀況及個性，而降低臨時受托的意願；建議增加常態性日間托育保母人數，等父母有臨時托育需求時，就可請熟識的保母協助照顧，解決媒合問題。

民眾黨總統參選人柯文哲表示，目前托育中心營運時間對雙薪家庭較不友善，他主張增設公立幼托機構，提供多元托育及臨托，提供區域化服務。