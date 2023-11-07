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她不喝酒竟罹肝癌還轉移至肺臟 醫推測恐因「長期吃這物」
台灣基因營養功能醫學會理事長、醫師劉博仁在臉書粉專PO文表示，一名女子沒有喝酒習慣，也無B或C型肝炎，某日因消化不良就醫檢查，發現巨大肝臟腫瘤，且肝癌已轉移至肺臟。由於女患者提及20多年來早餐都吃花生醬吐司，推測罹癌與長期吃被黃麴毒素汙染的花生醬有關。提醒，黃麴毒素是一級致癌物，建議愛吃花生的人，要選帶殼新鮮的花生較安全。
台中市科博特功能醫學診所院長劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專PO文說明，黃麴毒素是國際癌症研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關；尤其是肝癌，遭汙染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，甚至咖啡粉等食品，都可能含有黃麴毒素。
劉博仁建議，上述的食品盡量選擇新鮮現作為原則，就可減少碰到黴菌毒素汙染的機會。如果民眾愛吃花生，建議吃帶殼新鮮花生，這樣就可以減少黃麴毒素汙染的機會。
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