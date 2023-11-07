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腳趾變形外翻困擾很多人 穿鞋走路疼痛醫師教你這麼做

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
腳趾變形外翻困擾很多人，連穿鞋走路都會痛，生活成問題，成大斗六分院提供先進手術，術後可馬上下床走路。記者蔡維斌／翻攝
腳趾變形外翻困擾很多人，連穿鞋走路都會痛，生活成問題，成大斗六分院提供先進手術，術後可馬上下床走路。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣已退休的翁女士穿鞋時大腳趾內側一直會疼痛，連帶第二腳趾也變形，影響到穿鞋的方便性，甚至影響生活，最近求診成大斗六分院醫師，X光診斷是大腳趾外翻重度變形合併第二腳掌關節脫臼；為能正常生活，接受腳趾截骨矯正手術。術後，不但變形獲矯正，1個月後能穿著鞋子帶孫子快樂趴趴走。

骨科醫師張智勛指出，大腳趾外翻原因很多，有內生性和外因性：內生性係家族遺傳、天生大腳趾異形、第一跗蹠關節過動、全身韌帶鬆弛及類風濕性關節炎等；外因性主要和長期穿著高跟、窄楦頭的鞋子有關。臨床常見症狀，是大腳趾內側突出處造成穿鞋時疼痛，合併第二腳趾變形，或走路時前腳掌腳底疼痛。

針對這些因素造成的疼痛，輔具和撐開器等已證實無法成功治療，若改穿寬楦頭鞋和吃消炎藥仍無法改善，就只能進行手術。張醫師說，單純外觀變形並不需手術，只有穿鞋磨到會痛、換鞋子穿且吃消炎藥也無效，才需要「截骨矯正內固定」手術，術前，會先評估變形的角度、關節的退化及韌帶是否鬆弛，再依據變形的角度大小，分3個等級手術。

張智勛表示，至於其他腳趾變形，則依外觀分成杵狀趾、錘狀趾及爪狀趾。其中杵狀趾多半外傷導所致；錘狀趾則較常合併大腳趾外翻發生，若變形時間較長則可能進展為爪狀趾。如果變形還能活動，可先以輔具改善疼痛，若無效再做鬆筋手術，假如變形已經固定，則需進行關節切除術。

前腳掌腳底的疼痛，多半是足底板受傷，因大腳趾外翻，受力從大腳趾往外移到第二蹠骨，時間一久就疼痛、甚至變形，可先以足底輔具改善疼痛，若無效再做截骨矯正合併足底板修補，不過前腳掌腳底疼痛須與莫頓氏神經瘤做區分，才能對症下藥緩解疼痛。

張智勛指出，過去中、重度大腳趾外翻的手術，需要大傷口才能做好矯正，現因醫材進步，可進行微創矯正再配合輔具鞋，開完刀便可下床行走，長年深受變形趾痛之苦的患者，早日接受治療早日擁有正常生活。

腳趾變形外翻困擾很多人，連穿鞋走路都會痛，生活成問題，成大斗六分院提供先進手術，術後可馬上下床走路。記者蔡維斌／翻攝
腳趾變形外翻困擾很多人，連穿鞋走路都會痛，生活成問題，成大斗六分院提供先進手術，術後可馬上下床走路。記者蔡維斌／翻攝

手術 醫師 類風濕性關節炎

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