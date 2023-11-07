快訊

在起家厝持大麻遭逮！Joeman新莊住處曝光 專家：主流產品10年漲五成

美麗島公布新民調！不論有無郭台銘 侯友宜支持度皆領先柯文哲

「X JAPAN」成員罹癌過世享年55歲 病情快速惡化來不及告知隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬價穩定卻釋出 畜產會豬肉「出清專案」暫緩執行

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，但晚間畜產會發出新聞稿表示專案暫緩。聯合報系資料照
因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，但晚間畜產會發出新聞稿表示專案暫緩。聯合報系資料照

因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，國內肉品業者最低採購為300公斤，售完為止；由於目前豬價穩定，卻釋出冷凍豬肉，豬農有疑義；經過畜產會與農業部畜牧司討論後，決定釋出暫緩，因為尚未到需求高峰，待天氣較涼冷，火鍋需求較高時再執行。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前經過討論後，計畫暫緩，這公告只是草案而已，經過畜產會與畜牧司討論後，認為現階段還未到需求高峰，今年算是暖冬，等到天氣涼冷一點，民眾吃火鍋的需求增加再釋出；至於何時釋出，要端看消費需求的狀況機動討論，也可能下周或下個月，會依照市場需求狀況，機動性確認釋出時機。

原本根據中央畜產會公告，出清的豬肉包括台灣、丹麥、西班牙等進口豬肉、國產毛豬肉及國產黑毛豬肉；出售的部位包括前腿肉、梅花肉、五花肉、大小排、小里肌、後腿肉等；依照不同國家、不同分切規格與部位，以每公斤120到190元的價格售出(不含運)，買得越多，還有不同級距的優惠。

中央畜產會晚間也發出新聞稿表示，考量近期天氣因素及國內豬肉供銷狀況，決定暫緩執行「中央畜產會進口及國產豬肉釋出方案」(出清專案)，未來將視消費者及農曆年節需求，適時、適量供應市場。

畜產會表示，豬肉為重要動物蛋白質來源，無論冬令進補或日常菜肴，都是不可或缺的食材，隨年關將至及天氣逐漸轉冷，需求將逐漸增溫；畜產會肩負產銷調節任務，不但要嘉惠消費者，更要兼顧養豬農民的權益，由於目前尚未達豬肉需求高峰，因此暫時停止釋出專案，後續會視國內生產狀況及消費市場需求機動調整釋出的時機。

因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，但晚間畜產會發出新聞稿表示專案暫緩。本報資料照片
因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，但晚間畜產會發出新聞稿表示專案暫緩。本報資料照片

豬肉 畜產會

延伸閱讀

【專家之眼】農業部不但硬拗還戕害新聞自由

過期蛋再增150萬顆…農業部11月仍會進口雞蛋 游淑慧：這什麼邏輯？

金鐘58／三王都拿獎遭質疑分豬肉 評審：就知道你們會這麼問

藍指畜產會買蛋不受監督 農業部：是以自有資金採購

相關新聞

和太陽活動有關！3重作用影響冬季恐生超級颱風 學者籲今明年要注意

每年5至10月為颱風旺季，主因為西北太平洋海面溫度高，有利颱風生成。國立台灣師範大學地球科學系吳朝榮教授與加州大學爾灣分...

周三立冬暖呼呼！高溫上看32度 估下周一北台灣氣溫狂降14度

明天迎立冬，中央氣象署指出，今年受聖嬰年影響，天氣相對往年更暖熱，確實少見，西半部高溫上看32度、東半部29度；預估周五...

來源難掌控、防刷單詐騙 中華郵政貨轉郵明年全面暫停

南韓今年7月發生民眾疑似收到毒氣包裹，其中有部分是透過台灣中華郵政公司貨轉郵寄出，儘管後來已證實為烏龍事件，中華郵政公司...

看電影傷眼？醫師曝在電影院「做這事」後果才嚴重

在黑暗中使用手機非常傷眼，有民眾也擔心「看電影」是否會造成眼睛危害。對此，眼科醫師林宜鴻表示，電影的光比較柔和，一般來說對眼睛傷害較小，不過他提醒在電影院看手機是不好的行為，因為只要是近距離、長時間、黑暗中觀看手機都是很傷眼的。

9項新藥擴增給付！健保未來5年花費23億 罕病、癌友受惠

9項新藥納入及擴增健保給付。衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，10月19日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議...

腳趾變形外翻困擾很多人 穿鞋走路疼痛醫師教你這麼做

雲林縣已退休的翁女士穿鞋時大腳趾內側一直會疼痛，連帶第二腳趾也變形，影響到穿鞋的方便性，甚至影響生活，最近求診成大斗六分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。