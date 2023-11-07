聽新聞
test
0:00 / 0:00
豬價穩定卻釋出 畜產會豬肉「出清專案」暫緩執行
因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，國內肉品業者最低採購為300公斤，售完為止；由於目前豬價穩定，卻釋出冷凍豬肉，豬農有疑義；經過畜產會與農業部畜牧司討論後，決定釋出暫緩，因為尚未到需求高峰，待天氣較涼冷，火鍋需求較高時再執行。
農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前經過討論後，計畫暫緩，這公告只是草案而已，經過畜產會與畜牧司討論後，認為現階段還未到需求高峰，今年算是暖冬，等到天氣涼冷一點，民眾吃火鍋的需求增加再釋出；至於何時釋出，要端看消費需求的狀況機動討論，也可能下周或下個月，會依照市場需求狀況，機動性確認釋出時機。
原本根據中央畜產會公告，出清的豬肉包括台灣、丹麥、西班牙等進口豬肉、國產毛豬肉及國產黑毛豬肉；出售的部位包括前腿肉、梅花肉、五花肉、大小排、小里肌、後腿肉等；依照不同國家、不同分切規格與部位，以每公斤120到190元的價格售出(不含運)，買得越多，還有不同級距的優惠。
中央畜產會晚間也發出新聞稿表示，考量近期天氣因素及國內豬肉供銷狀況，決定暫緩執行「中央畜產會進口及國產豬肉釋出方案」(出清專案)，未來將視消費者及農曆年節需求，適時、適量供應市場。
畜產會表示，豬肉為重要動物蛋白質來源，無論冬令進補或日常菜肴，都是不可或缺的食材，隨年關將至及天氣逐漸轉冷，需求將逐漸增溫；畜產會肩負產銷調節任務，不但要嘉惠消費者，更要兼顧養豬農民的權益，由於目前尚未達豬肉需求高峰，因此暫時停止釋出專案，後續會視國內生產狀況及消費市場需求機動調整釋出的時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言