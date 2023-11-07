周三立冬暖呼呼！高溫上看32度 估下周一北台灣氣溫狂降14度

在黑暗中使用手機非常傷眼，有民眾也擔心「看電影」是否會造成眼睛危害。對此，眼科醫師林宜鴻表示，電影的光比較柔和，一般來說對眼睛傷害較小，不過他提醒在電影院看手機是不好的行為，因為只要是近距離、長時間、黑暗中觀看手機都是很傷眼的。

2023-11-07 18:14