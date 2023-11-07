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周三立冬暖呼呼！高溫上看32度 估下周一北台灣氣溫狂降14度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天迎立冬，中央氣象署指出，今年受聖嬰年影響，天氣相對往年更暖熱，確實少見，西半部高溫上看32度、東半部29度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
明天迎立冬，中央氣象署指出，今年受聖嬰年影響，天氣相對往年更暖熱，確實少見，西半部高溫上看32度、東半部29度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

明天迎立冬，中央氣象署指出，今年受聖嬰年影響，天氣相對往年更暖熱，確實少見，西半部高溫上看32度、東半部29度；預估周五午後變天，北部、東半部轉局部陣雨，直到11月中、下周一北台灣才會降至20度以下，低溫約18度。

中央氣象署預報員黃恩鴻說，明、後天東北季風減弱，轉偏東風，各地晴朗穩定，高溫略回升，西半部30至32度、東半部27至29度，局部溫度更高，整體感受溫暖偏熱；各地低溫24至25度，感受偏涼，日夜溫差大。

周五鋒面通過，東北季風增強，水氣、冷空氣較強，預估周五午後，北部、東半部轉局部陣雨，中南部變化較小，維持多雲到晴。

周六至下周二，受東北季風影響，北台灣轉涼，高溫降至24至25度，低溫約22度。下周一、二，高溫則再降至22至23度、低溫19至20度，整日濕涼、濕冷。

周六至下周二，桃園以北、東半部地區局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部雨勢持續且明顯；新竹以南影響較小，多雲到晴，高低溫略降1、2度，相對舒適。

低溫 高溫 東北季風 立冬 氣象署

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