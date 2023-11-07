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遠距教育訓練！企業可申請職安衛數位平台課程公播

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部在2021年建置職業安全衛生數位學習平台，至今開辦32堂線上課程。示意圖／ingimage
勞動部在2021年建置職業安全衛生數位學習平台，至今開辦32堂線上課程。示意圖／ingimage

遠距也可以接受職業安全衛生教育訓練！勞動部在2021年建置了職業安全衛生數位學習平台，至今開辦32堂線上課程，除國台語，也有印尼語、英語、泰語、越南及菲律賓語翻譯，不分本國、外籍勞工都可線上學習。今年9月起，平台更新增公播功能，讓企業可申請播放數位教材辦訓，讓勞工取得職安衛訓練時數。

勞動部職安署綜規組組長許莉瑩說，數位化時代，遠距教學已是國際趨勢，勞動部自2021年建置職業安全衛生數位學習平台，針對各行業開設免費線上影音學習課程，除國語、台語外，也翻譯成印尼語、英語、泰語、越南語及菲律賓語，讓勞工不受時間、地域及語言限制，運用手機、平版或桌機接受職安衛教育訓練，提升勞工職業安全衛生知能。

許莉瑩說，依職業安全衛生法相關規定，雇主對新僱勞工或在職勞工變更工作前，雇主有義務安排勞工接受一般安全衛生教育訓練，也必須依工作性質使其接受安全衛生在職教育訓練，職安衛數位學習平台上的課程時數，等同實體教育訓練，可抵充法定時數，像是平台最受歡迎課程就是不分行業別、所有新進員工都必須上的「一般職業安全衛生教育訓練（上）、（下）」。

據統計，截至今年10月底，平台總共有32門課成，涵蓋營造業、製造業、農林業、餐飲業、外展農業及兒少職業安全衛生，總計有24萬8千餘人取得教育訓練時數。

許莉瑩說，為了讓移工更方便使用數位學習平台，去年已新增行動裝置快速登錄功能，移工只要掃描居留證即可註冊，登入帳號後直接進行線上學習，因應企業辦訓需求，今年9月更進一步新增加公播功能，事業單位只要事先申請，就可透過公開播放數位教材的方式，讓多數勞工能同時上課，取得職安衛訓練時數。她預告，年底前將推出4則有關勞檢、移工權益的短影音。

勞動部 移工

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