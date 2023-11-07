快訊

GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿違停檢舉記點 貨運工會：嚴管貨運業、暫緩記點制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會先前曾赴交通部抗議。聯合報系資料照
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會先前曾赴交通部抗議。聯合報系資料照

違規臨停恢復檢舉、記點新制6月30日上路，職業駕駛人認為影響生計包圍交通部抗議。交通部昨天、今天陸續與計程車及貨運業者開會。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會會中提3訴求，包括停止嚴重違法或重大爭議貨運公司部分營業，直到改善為止；未廣設卸貨車格前暫緩記點制；檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，在道路設計未改良的情況下，交通新制今年上半年貿然新增記點制，不僅激化社會矛盾，更嚴重影響司機生計。貨運業惡劣的工作環境，對司機和大眾都潛藏著系統性的風險，更讓貨運業的缺工問題難以改善。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會指出，交通部應強化對交通運輸業的管理，但面對近期的各項重大車禍，只提出要求司機「回訓」和加強「警示」，並沒有從源頭解決問題，建議針對嚴重違法或發生重大爭議貨運公司，應依公路法第47條，停止其部分營業，直到改善為止。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會也說，現行道路設計不良，市區的卸貨車格並不充足，先前協助會員申請卸貨車格，監理所9月中前有回應的32個路段中，19個無法設置、10個要等商家申請、3個建議緊靠路邊，幾乎沒有地方可以增設卸貨車格。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，政府無法強制有大量卸貨需求的商家自備車格，也無法強制貨運公司守法，結果就是將空間成本和風險成本轉嫁給社會大眾，更加重懲罰貨運司機。在中央跟地方未能妥善合作處理的情況下，又開放檢舉人制度，且開單記點是否真考量相關證據及交通安全影響程度，完全不明，貨運司機申訴還要經過冗長的行政程序，徒增困擾。

交通部 風險 違停

延伸閱讀

遭職業駕駛包圍！交通部：要求地方3個月內畫足夠黃線

違停記點新制引不滿　交通部與業者初步商討檢舉人「應有3分鐘影片」

違停新制引職業駕駛不滿！運將提5建議：當檢舉達人要通過考試

特斯拉在德打造平價電動車 凸顯搶攻大眾市場決心

相關新聞

明天立冬！專家曝台北這日以前若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天中午在樂活農民曆 LIVE！節目中指出，入秋至今，台北站低溫尚未低於20度，若至本月...

「3重增強作用下」冬季也恐形成超級颱風 專家：今、明年勿掉以輕心

台灣師範大學團隊研究發現，在太陽黑子活躍、全球暖化、海氣交互作用等3重增強作用下，即使冬季也可能形成超級颱風，因此今、明...

來源難掌控、防刷單詐騙 中華郵政貨轉郵明年全面暫停

南韓今年7月發生民眾疑似收到毒氣包裹，其中有部分是透過台灣中華郵政公司貨轉郵寄出，儘管後來已證實為烏龍事件，中華郵政公司...

女童染流感住加護病房 疾管署：北市流感疫苗接種進度落後全國平均

流感難降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次為7萬1436人次，近期雖呈下降趨勢，仍高於前四年同期...

「會走路的肺炎」疫情較往年嚴峻 疾管署曝好發在這年齡族群

秋冬呼吸道疾病盛行，其中根據監測數據顯示肺炎黴漿菌比往年熱絡。疾管署發言人曾淑慧說，雖然今年的肺炎黴漿菌比跟新冠疫情前相...

蛋商庫存愈來愈多！蛋荒以來首跌破40元 連三周降蛋價衝買氣

雞蛋連三降，台北市蛋商公會證實，雞蛋產地價格今起再降２元；降價後產地價每台斤元38.5元、批發價周四跌至48元；這是國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。