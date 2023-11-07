不滿違停檢舉記點 貨運工會：嚴管貨運業、暫緩記點制

違規臨停恢復檢舉、記點新制6月30日上路，職業駕駛人認為影響生計包圍交通部抗議。交通部昨天、今天陸續與計程車及貨運業者開會。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會會中提3訴求，包括停止嚴重違法或重大爭議貨運公司部分營業，直到改善為止；未廣設卸貨車格前暫緩記點制；檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，在道路設計未改良的情況下，交通新制今年上半年貿然新增記點制，不僅激化社會矛盾，更嚴重影響司機生計。貨運業惡劣的工作環境，對司機和大眾都潛藏著系統性的風險，更讓貨運業的缺工問題難以改善。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會指出，交通部應強化對交通運輸業的管理，但面對近期的各項重大車禍，只提出要求司機「回訓」和加強「警示」，並沒有從源頭解決問題，建議針對嚴重違法或發生重大爭議貨運公司，應依公路法第47條，停止其部分營業，直到改善為止。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會也說，現行道路設計不良，市區的卸貨車格並不充足，先前協助會員申請卸貨車格，監理所9月中前有回應的32個路段中，19個無法設置、10個要等商家申請、3個建議緊靠路邊，幾乎沒有地方可以增設卸貨車格。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，政府無法強制有大量卸貨需求的商家自備車格，也無法強制貨運公司守法，結果就是將空間成本和風險成本轉嫁給社會大眾，更加重懲罰貨運司機。在中央跟地方未能妥善合作處理的情況下，又開放檢舉人制度，且開單記點是否真考量相關證據及交通安全影響程度，完全不明，貨運司機申訴還要經過冗長的行政程序，徒增困擾。