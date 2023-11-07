抽iPhone 15、王品餐券 中華郵政交寄國際快捷享好禮

中華郵政公司鼓勵民眾使用國際快捷服務，11月13日至12月15日舉辦「交寄國際快捷抽好禮」活動，凡於活動期間內交寄國際快捷郵件，且郵件未撤回、未經安檢或海關退回不予交寄者，即符合抽獎資格，獎項包含iPhone 15 256G、王品集團餐券、全聯禮券及幸福郵你卡套等168個獎項。

中華郵政表示，該公司每月國際快捷郵件約有8萬件，每年約有100萬件，目前可收寄出口國際快捷郵件之寄達國／地區共有74個，並已全面停收各類國際航空郵件「緊急情況附加費」，11月13日至12月15日期間內交寄國際快捷郵件，即可透過郵件號碼抽獎。

中華郵政也說，因各國郵政於耶誕及新年期間業務繁忙，如欲寄送耶誕或新年郵件，呼籲民眾儘早交寄；另寄往美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港及日本郵政商品類郵件，包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包、國際平常小包，需先至中華郵政全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁輸入郵件資料，再至郵局窗口完成交寄，以加速郵件通關。

另外，中華郵政指出，為增加兒童學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，11月16日將續發行「注音符號郵票（第2輯）」1套10枚，以「ㄏ、ㄐ、ㄑ、ㄒ、ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ」結合行政區地圖及當地特色為設計，郵票面值均為6元，採聯刷方式印製，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。