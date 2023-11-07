快訊

GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生活自律、BMI正常也無硬塊…36歲女老師罹乳癌 醫揭危險因子

中央社／ 台北7日電
一名36歲女老師BMI在標準範圍內且生活規律，應同事邀請參加健檢，意外確診乳癌。示意圖／ingimage
一名36歲女老師BMI在標準範圍內且生活規律，應同事邀請參加健檢，意外確診乳癌。示意圖／ingimage

胸部沒摸到硬塊也可能得乳癌。36歲女老師BMI在標準範圍內且生活規律，應同事邀請參加健檢，意外確診乳癌。其實不同類型、時期的乳癌表現不同，醫師提醒應定期乳房影像檢查。

根據衛生福利部國民健康署最新民國109年癌症登記報告，乳癌連續18年居女性癌症首位，且發生率上升，主要症狀包括乳房及腋下摸到硬塊、乳房形狀或大小改變、乳頭出現異常分泌物、乳房或乳頭皮膚出現變化等。

但不同的乳癌類型，或是不同時期的乳癌，症狀表現都會不太一樣。北投健康管理醫院主任醫師沈彥君今天透過新聞稿提醒，甚至乳癌在發展初期，可能因尺寸還小或是生長位置較深，若只憑觸摸或是外觀上肉眼評估皆無法判斷，最好的方式還是要透過定期乳房影像檢查，才能完整檢視。

她舉例，36歲陳姓女老師BMI維持在標準範圍內，身為老師，生活也過得相當自律，由於毫無不適，且平日裡的乳房自我檢查沒感覺明顯異常，以往只做過基礎健檢，如身高、體重、血壓、血糖、血脂及胸腔X光檢查。

女老師這次應同事邀請一起參加健檢，加入女性相關檢查，意外發現左側乳房有1個邊緣不規則的低回音結節、大小約近1公分，疑似為惡性，後續檢查確認罹患乳癌。

沈彥君說，女老師具家族病史，一直都知道自己可能是高危險族群，只是沒想到竟是在無症狀的情況下發現。

除了乳癌家族史，沈彥君提醒，乳癌危險因子還包括年齡越大發生率愈高、初經來得太早或停經太晚、肥胖、抽菸飲酒、未曾生育哺乳、超過30歲才生第1胎、偏愛吃高油脂食物，還有日常生活長時間接觸環境荷爾蒙如化妝品、殺蟲劑、藥物及塑化劑等，都可能增加罹患乳癌的風險。

乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具。國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。

國健署補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，籲符合資格者善用。

乳癌 健檢

延伸閱讀

年輕女子乳房脫皮潰爛 吃抗生素一個月都無效 竟是這種病

乳癌術後乳房摸起來硬硬的？醫師說明腫脹感與腫瘤關係，1方法消除緊繃感

突發腦中風...「國內乳癌權威」郭耀隆猝逝 成大醫院悲痛證實

大千跨科整合、多重模式治療 提升第4期乳癌5年存活率

相關新聞

明天立冬！專家曝台北這日以前若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天中午在樂活農民曆 LIVE！節目中指出，入秋至今，台北站低溫尚未低於20度，若至本月...

「3重增強作用下」冬季也恐形成超級颱風 專家：今、明年勿掉以輕心

台灣師範大學團隊研究發現，在太陽黑子活躍、全球暖化、海氣交互作用等3重增強作用下，即使冬季也可能形成超級颱風，因此今、明...

來源難掌控、防刷單詐騙 中華郵政貨轉郵明年全面暫停

南韓今年7月發生民眾疑似收到毒氣包裹，其中有部分是透過台灣中華郵政公司貨轉郵寄出，儘管後來已證實為烏龍事件，中華郵政公司...

女童染流感住加護病房 疾管署：北市流感疫苗接種進度落後全國平均

流感難降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次為7萬1436人次，近期雖呈下降趨勢，仍高於前四年同期...

「會走路的肺炎」疫情較往年嚴峻 疾管署曝好發在這年齡族群

秋冬呼吸道疾病盛行，其中根據監測數據顯示肺炎黴漿菌比往年熱絡。疾管署發言人曾淑慧說，雖然今年的肺炎黴漿菌比跟新冠疫情前相...

蛋商庫存愈來愈多！蛋荒以來首跌破40元 連三周降蛋價衝買氣

雞蛋連三降，台北市蛋商公會證實，雞蛋產地價格今起再降２元；降價後產地價每台斤元38.5元、批發價周四跌至48元；這是國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。