生活自律、BMI正常也無硬塊…36歲女老師罹乳癌 醫揭危險因子

胸部沒摸到硬塊也可能得乳癌。36歲女老師BMI在標準範圍內且生活規律，應同事邀請參加健檢，意外確診乳癌。其實不同類型、時期的乳癌表現不同，醫師提醒應定期乳房影像檢查。

根據衛生福利部國民健康署最新民國109年癌症登記報告，乳癌連續18年居女性癌症首位，且發生率上升，主要症狀包括乳房及腋下摸到硬塊、乳房形狀或大小改變、乳頭出現異常分泌物、乳房或乳頭皮膚出現變化等。

但不同的乳癌類型，或是不同時期的乳癌，症狀表現都會不太一樣。北投健康管理醫院主任醫師沈彥君今天透過新聞稿提醒，甚至乳癌在發展初期，可能因尺寸還小或是生長位置較深，若只憑觸摸或是外觀上肉眼評估皆無法判斷，最好的方式還是要透過定期乳房影像檢查，才能完整檢視。

她舉例，36歲陳姓女老師BMI維持在標準範圍內，身為老師，生活也過得相當自律，由於毫無不適，且平日裡的乳房自我檢查沒感覺明顯異常，以往只做過基礎健檢，如身高、體重、血壓、血糖、血脂及胸腔X光檢查。

女老師這次應同事邀請一起參加健檢，加入女性相關檢查，意外發現左側乳房有1個邊緣不規則的低回音結節、大小約近1公分，疑似為惡性，後續檢查確認罹患乳癌。

沈彥君說，女老師具家族病史，一直都知道自己可能是高危險族群，只是沒想到竟是在無症狀的情況下發現。

除了乳癌家族史，沈彥君提醒，乳癌危險因子還包括年齡越大發生率愈高、初經來得太早或停經太晚、肥胖、抽菸飲酒、未曾生育哺乳、超過30歲才生第1胎、偏愛吃高油脂食物，還有日常生活長時間接觸環境荷爾蒙如化妝品、殺蟲劑、藥物及塑化劑等，都可能增加罹患乳癌的風險。

乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具。國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。

國健署補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，籲符合資格者善用。