小心沉默殺手「冠心病」 嘉榮醫師：健康飲食、規律運動防範

嘉義有名55歲計程車司機，平時工時長又有抽菸習慣，長期感到胸悶不適，有次開車途中胸痛加劇，被送至台中榮總嘉義分院急診救治，經醫師評估為心肌梗塞，心臟外科醫師林伯翰進行冠狀動脈繞道微創手術手術，住院2周情況穩定平安出院。醫師林伯翰表示，冠心病（又稱冠狀動脈心臟病）容易被忽視，又被稱為「沉默殺手」，可以從健康飲食、規律運動等加以防範。

醫師林伯翰表示，依據衛生福利部統計國人十大死因，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因；國健署分析40歲以上的民眾有25.2%血脂異常、21.2%血壓高，更有近5成腰圍過粗，達到48.48%，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。冠狀動脈心臟病是現代文明中的一個常見健康疾病，生活方式和飲食習慣與它息息相關，隨著現代生活的快節奏、習慣的改變及抽煙等，越來越多的人面臨著這類心臟疾病的風險，也加速年輕化趨勢，不可不慎。

林伯翰表示，冠心病通常因為冠狀動脈狹窄或堵塞，導致心臟供不足缺氧，引起胸痛不適，胸部壓迫感或劇痛，也會造成呼吸急促、頭暈、噁心嘔吐等現象，若有相關症狀要立刻就醫評估治療。因為現代人生活作息不正常、飲食精緻富足，讓冠心病不再僅是中老年人為主的疾病，患者年齡有逐年下降趨勢。

林柏翰呼籲民眾要保持規律運動，每周可做150分鐘中等強度的有氧運動，例如步行快走、騎自行車或游泳等：也要攝取橄欖油、亞麻籽油、堅果、魚油及鮭魚、鯖魚等富有健康脂肪的食物，有助提高HDL膽固醇；另外要多吃膳食纖維食物、蔬果、全穀物及豆類，減少糖分及加工食品，幫助降低三酸甘油脂，此外，戒菸也能夠有效提高HDL好膽固醇，改善心臟健康，預防冠心病。