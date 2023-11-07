小心沉默殺手「冠心病」 嘉榮醫師：健康飲食、規律運動防範
嘉義有名55歲計程車司機，平時工時長又有抽菸習慣，長期感到胸悶不適，有次開車途中胸痛加劇，被送至台中榮總嘉義分院急診救治，經醫師評估為心肌梗塞，心臟外科醫師林伯翰進行冠狀動脈繞道微創手術手術，住院2周情況穩定平安出院。醫師林伯翰表示，冠心病（又稱冠狀動脈心臟病）容易被忽視，又被稱為「沉默殺手」，可以從健康飲食、規律運動等加以防範。
醫師林伯翰表示，依據衛生福利部統計國人十大死因，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因；國健署分析40歲以上的民眾有25.2%血脂異常、21.2%血壓高，更有近5成腰圍過粗，達到48.48%，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。冠狀動脈心臟病是現代文明中的一個常見健康疾病，生活方式和飲食習慣與它息息相關，隨著現代生活的快節奏、習慣的改變及抽煙等，越來越多的人面臨著這類心臟疾病的風險，也加速年輕化趨勢，不可不慎。
林伯翰表示，冠心病通常因為冠狀動脈狹窄或堵塞，導致心臟供不足缺氧，引起胸痛不適，胸部壓迫感或劇痛，也會造成呼吸急促、頭暈、噁心嘔吐等現象，若有相關症狀要立刻就醫評估治療。因為現代人生活作息不正常、飲食精緻富足，讓冠心病不再僅是中老年人為主的疾病，患者年齡有逐年下降趨勢。
林柏翰呼籲民眾要保持規律運動，每周可做150分鐘中等強度的有氧運動，例如步行快走、騎自行車或游泳等：也要攝取橄欖油、亞麻籽油、堅果、魚油及鮭魚、鯖魚等富有健康脂肪的食物，有助提高HDL膽固醇；另外要多吃膳食纖維食物、蔬果、全穀物及豆類，減少糖分及加工食品，幫助降低三酸甘油脂，此外，戒菸也能夠有效提高HDL好膽固醇，改善心臟健康，預防冠心病。
林伯翰提醒民眾，三高族群、常抽菸及有家族病史的民眾都是冠心病高危險群。平常應注意飲食攝取，養成運動好習慣，每年也應依照醫囑，定期追蹤及安排檢查，以降低心血管阻塞的威脅，保持健康生活方式對於維持正常血脂肪和預防冠狀動脈心臟疾病的不二法門。
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