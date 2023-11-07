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逾九成國中小女生都打過這疫苗 有效預防子宮頸癌

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
子宮頸癌是台灣婦癌發生率第10名、死亡率第8名的疾病，國健署建議30歲以上女性定期抹片檢查追蹤，國中女生則可接受公費HPV疫苗。示意圖。聯合報系資料照
子宮頸癌是台灣婦癌發生率第10名、死亡率第8名的疾病，國健署建議30歲以上女性定期抹片檢查追蹤，國中女生則可接受公費HPV疫苗。示意圖。聯合報系資料照

子宮頸癌預防一直是台灣婦癌預防中的重點，知名金獎導演陳慧翎抗癌十年，日前不幸因子宮頸癌離世。國健署今也提醒，政府全面補助國中女生施打HPV疫苗，最新年度統計已達到90.9%的覆蓋率，但仍有家長認為孩子不會面臨風險，沒有必要施打，但疫苗預防的是未來，建議還是要趕緊施打取得保護力。

子宮頸癌是台灣婦癌發生率第10名、死亡率第8名的疾病，子宮頸癌發生主要與HPV（人類乳突病毒）引起，會使正常健康的子宮頸細胞發生基因突變，產生癌前病變，惡化後成為子宮頸癌。HPV主要經由性接觸傳染，在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染；有時外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，自107年12月底開始，國健署全面補助國中女生接種HPV疫苗，統計107至110年入學國中女生，完整接種2劑涵蓋率分別為75.0%、85.9%、86.0%、90.9%。目前衛福部食藥署核准3款疫苗，依照仿單、族群各自需要接種2至3劑。

林莉茹表示，HPV疫苗接種後副作用主要是注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬輕、中度副作用，且時間短暫。且HPV疫苗為非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗如A型肝炎、B型肝炎、白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗以及流感等疫苗一同接種，僅需將接種部位分開；研究顯示，HPV疫苗保護力至少10年以上。

「許多家長認為孩子沒必要施打HPV疫苗。」林莉茹指出，HPV疫苗涵蓋率雖不斷上升，但仍有一部份民眾不願意施打，先前有詢問過原因，主要是家長認為孩子沒有相關風險，認為沒有必要施打，但疫苗效果是預防「未來」的感染風險，因此還是會在校園催打，希望持續提升家長的意願。

林莉茹提醒，國健署補助30歲以上婦女子宮頸抹片檢查，呼籲30歲以上婦女至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格的婦女可至醫療院所接受檢查，以提供更完整的保護。

疫苗 子宮頸癌 國健署

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