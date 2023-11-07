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明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

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明天立冬！專家曝台北這日以前若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇說，入秋以來台北站低溫尚未低於20度，恐創1996年以來最晚紀錄。聯合報系資料照
天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇說，入秋以來台北站低溫尚未低於20度，恐創1996年以來最晚紀錄。聯合報系資料照

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天中午在樂活農民曆 LIVE！節目中指出，入秋至今，台北站低溫尚未低於20度，若至本月9日尚未降溫至20度下，會成為1996年以來最晚的紀錄；天氣風險公司總經理彭啟明也說，全球紀錄也被打破了，2023年10月成了最暖的10月，顯示地球真的正在發燒。

彭啟明指出，明天是立冬，立冬代表冬天來了，但在台灣立冬未必會感到非常寒冷，有時會出現幾天的大太陽，有「十月小陽春」之稱，但立冬很多人會進補。 

吳聖宇和彭啟明指出，回顧10月全台溫度仍偏暖，符合之前預估的「暖秋」，高雄平均26.2度、台北平均25.3度，各地多比平均值多0.6度到1.1度。入秋至今，台北站低溫尚未低於20度，若至本月9日尚未降溫至20度下，則會成為1996年以來最晚的紀錄。

彭啟明和吳聖宇說，毫無懸念發生聖嬰現象，且會持續到明年春末，這次聖嬰事件為中等偏強，算是大貓Big cats等級；聖嬰現象屬於大範圍、全球尺度的事件，會讓各地氣候異常，以NOAA最新預測資料，台灣附近可能形成一個濕區，預估受到雲雨帶移出的影響，有降雨機會，但仍需倚賴短期預測結果，才能清楚呈現什麼時候、範圍多大、雨量多少等預測資料。

至於今年颱風生成數量偏少，僅有16個颱風少於平均23.1個，卻發布6個颱風警報。吳聖宇說，通常聖嬰現象發生時，暖海水會讓熱帶系統有比較好發展條件，不過今年由於在太平洋中部垂直風切異常偏強，導致此區域颱風不易發展，可能是颱風數目偏少主要原因之一。

至於11月上旬到中旬菲律賓以東可能有颱風發展機會，形成之後應該會北上，影響台灣機率低；11月下旬到12月上旬，颱風活動減弱。

吳聖宇和彭啟明說，本周(11/6~11/13)受到兩波東北季風影響，雨量仍集中在迎風面，中南部受影響較小，維持日夜溫差大天氣； 12月初開始有雲雨帶從內陸移出，降雨會開始轉多。

溫度方面，彭啟明和吳聖宇指出，上周末秋老虎發威，不過昨天午後東北季風加強，今天北台灣偏涼，整體降溫幅度大，而下周(11/13~11/20)會是有感降溫的一周，提醒多增添衣物，保暖用品請準備好。

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