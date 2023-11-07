女童染流感住加護病房 疾管署：北市流感疫苗接種進度落後全國平均

流感難降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次為7萬1436人次，近期雖呈下降趨勢，仍高於前四年同期。另有新增20例流感併發重症以及4例死亡。

防疫醫師林詠青表示，新增4例死亡個二（3例A型H1N1、1例A型H3N2），年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於9月23日至10月27日，均具慢性病史，其中3例未接種流感疫苗，都是因肺炎併發重症過世，發病到死亡時間4到38天。

至於新增20例流感併發重症（6例A型H1N1、12例A型H3N2、1例A未分型、1例B型），林詠青表示，年齡介於10多歲至90多歲，發病日介於10月22日至11月6日，其中18例未接種流感疫苗，17例具慢性病史。

林詠青也說，其中一例重症為北部10多歲女學生，過往沒有慢性病史也沒有接種疫苗，因發燒跟咳嗽症狀前往就醫，發現有發高燒及血壓偏低，研判是流感造成心肌炎，收治加護病房，使用注射型流感藥物治療後病況改善快速，隔天就轉到一般病房，發病後五天就因為病況穩定而出院。

郭宏偉表示，近四周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，仍須觀察疫情變化，籲請符合公費流感疫苗接種對象之民眾儘速完成接種。

疾管署統計，本流感季自今（2023）年10月1日起截至11月6日累計120例（59例A型H1N1、58例A型H3N2、1例A未分型、2例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占58%)，97%未接種流感疫苗，84%具慢性病史；其中死亡11例（6例A型H1N1、5例A型H3N2），均未接種流感疫苗，均具慢性病史。

公費流感疫苗自10月、11月分階段開打，疾管署發言人曾淑慧表示，今年流感接種狀況比往年熱絡，今年累計接種463萬劑，比去年多8.1萬劑。各重點族群接種率為65歲以上42.6％、幼兒46.9%、醫事人員為59.8%、學生56.4％，其中四個族群都低於全國平均的為台北市。