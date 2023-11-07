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蛋商庫存愈來愈多！蛋荒以來首跌破40元 連三周降蛋價衝買氣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋連三降，台北市蛋商公會證實，雞蛋產地價格今起再降２元，降價後產地價每台斤元38.5元、批發價周四跌至48元。圖為國產雞蛋示意圖。本報資料照片
雞蛋連三降，台北市蛋商公會證實，雞蛋產地價格今起再降２元，降價後產地價每台斤元38.5元、批發價周四跌至48元。圖為國產雞蛋示意圖。本報資料照片

雞蛋連三降，台北市蛋商公會證實，雞蛋產地價格今起再降２元；降價後產地價每台斤元38.5元、批發價周四跌至48元；這是國內雞蛋連續三周價格下滑，也是蛋荒一年多以來，產地價格首度跌破40元，主要還是因為買氣太差，降價仍未拉起買氣，北部買氣低迷，蛋商庫存越來越多，因此蛋商公會今日討論後，做成降價決議。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，上午北市蛋商公會與雞農代表進行表決，大多數希望可以降價，北部的蛋商、批發商做成最後決議決定跌價2元；主要是北部銷售量都沒有起來，雞蛋越剩越多，因此必須繼續跌價，北部雞蛋銷售量無法提升，要達到供需平衡，只能從產地著手，產地可能要思考減產。

他說，但因為接下來天氣也不太穩定，加上秋冬疫病的不確定因素，因此未來一周，雞蛋價格的漲跌，還是要視情況而定；過去雞蛋正常的市場機制，一個月內漲漲跌跌都是很正常的事情。

劉威志表示，目前買氣低迷，以傳統市場、雜糧行零售最為嚴重，再來是餐廳消費；和過去幾年同期相比，今年買氣特別差；他分析，與之前進口雞蛋爭議有關，進口雞蛋沒有一定的規範，讓消費者對雞蛋失去信心；能夠理解因應所需，政府需要建立安全庫存量，但也需要讓消費者有信心，否則民眾會覺得我不要吃就好了；進口雞蛋有其必要性，但若消費者對其沒有信心，恐怕會冰著等待過期，因此仍需要消除消費者疑慮。

國內蛋價10月25日宣布調降2元，11月1日降3元，今日再降２元，等於三周內連降７元，想拉抬雞蛋買氣，以免各蛋商庫存越存越多，這已經是這一兩年蛋荒危機以來的最大降幅，回到去年三月份的雞蛋價位。

雞蛋 消費者 庫存 蛋價

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