開放報名即秒殺！JW XR造局者高爾夫球公益賽12月開打

去年首度舉辦的Johnnie Walker XR造局者高爾夫球公益賽，即將迎來第二屆賽事，「2023 Johnnie Walker XR造局者高爾夫公益賽」將於今年12月正式開打，共計兩場，第一場於12月11日假台南南一球場首先開賽，第二場接著於12月13日假林口美麗華球場舉行。響應公益，本屆賽事將由部分報名費用所得，將贊助予「台灣科技公益協進會」；此協會成立的宗旨，即是為台灣的年輕選手提供與國際賽事接軌的珍貴機會，而同樣致力於公益與傳承精神的高爾夫名將潘政琮，也樂見藉此公益賽事為台灣體壇帶來更多希望。

2020年成立的「台灣科技公益協進會」，每年不僅贊助兩場AJGA賽事、提供外卡與補助旅費予獲取資格的台灣選手，更提供進入NCAA的選手大學獎學金，目的即是希望能讓潛力無窮的台灣體壇菁英有機會走向世界，持續幫助資源不足的年輕世代，培育出更多在未來揚名國際的台灣之光，為台灣的高爾夫球史寫下全新的動人篇章。

有了首屆席次開放即秒殺的搶手好評，各方高爾夫球愛好者們無不摩拳擦掌，預備拿起球桿，不只要沉浸在與對手切磋較勁的快感之中，也同時尊享Johnnie Walker XR21年獨家三維立體工藝賦予的無比醇順魅力，還有以花中君子「蘭花」為靈感的Johnnie Walker XR23年的優雅成熟底蘊。

「2023 Johnnie Walker XR造局者高球公益賽」將於11月8日上午10點起開放報名，每位參賽者報名費用為6,000元（含擊球費、早午餐、尊榮晚宴、Johnnie Walker XR23一瓶、Johnnie Walker x J.lindeberg聯名帽一頂、Johnnie Walker x Titleist高爾夫球一組）。全程賽事將採「新新貝利亞賽制」計算個人成績，並以國際規則（R&A）及球場單行規則辦理，本屆贏家將可獲得海外高爾夫球交流團參加資格，另有其他豐富獎項，更多詳細活動辦法請上Johnnie Walker官網查詢。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康