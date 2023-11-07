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新冠流感登革熱流行免疫低下帶狀皰疹日增 醫籲打疫苗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，奇美家庭醫學部主治醫師李茂庭呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影
新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，奇美家庭醫學部主治醫師李茂庭呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影

目前正值秋冬季節交替，流感、新冠病毒甚至登革熱也在流行。醫院皮膚科、家醫科與開業醫發現俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹患者近來明顯增加。奇美醫院表示，近來相關患者、門診諮詢眾多，呼籲民眾經濟許可的可自費打疫苗，尤其高危險群一有可疑症狀要立刻就醫，降低重症機率。

前兩年的新冠與近來的流感等外在影響，帶狀皰疹發病人數有上升趨勢。加上部分藝人與主持人趙少康等知名人士最近也都發病、疫苗廠商強打廣告，也引發許多民眾關注。

奇美家庭醫學部主治醫師李茂庭舉一名65歲上市公司主管為例，最近因工作壓力大，左腰癢痛感難耐就醫，發現左側腰部有叢發性水泡，確診為帶狀皰疹所。使用抗病毒藥物後雖症狀改善，神經痛卻一直持續。為預防「痛不欲生的帶狀皰疹」再纏身，決定與妻子一同施打疫苗。

李茂庭說，帶狀皰疹(Herpes Zoster)是由水痘帶狀疱疹病毒引發。感染水痘後病毒會潛伏脊髓神經節裡。待年紀增長或免疫力下降時再度活化。通常病人會先出現皮膚麻痛、異樣感，約2至3天後長出紅疹、水泡。水泡於7至10天後緩解，然而疱疹後神經痛可能持續數天至數年，嚴重影響病人生活品質，痊癒後仍有約一成病人於10年內復發。帶狀

李茂庭表示，帶狀皰疹主要影響範圍在軀幹與四肢，然而約10%至15%病人發生在眼部區域，可能面臨失明、聽力受損等風險。另少數出現腦膜炎、腦炎等神經系統疾病併發症，增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

李茂庭指出，國外研究高達九成九的50歲以上成年人曾感染過水痘帶狀疱疹病毒，約三分之一會發生帶狀皰疹。50歲以上、有慢性疾病、作息不正常或生活壓力大、免疫不全、曾得過帶狀疱疹，曾確診新冠病毒者都是高危險群，可考慮接種疫苗。

台灣家庭醫學會成人預防接種時程表建議，50歲以上及18歲以上高風險族群為建議對象。接種疫苗後，不論是預防得到帶狀皰疹或疱疹後神經痛，美國統計都約9成以上保護力，保護力可達10年。帶狀皰疹疫苗也可以和其他疫苗同時接種。

李茂庭指出，少數民眾接種疫苗後可能出現注射部位發紅、疼痛、腫脹、疲倦、發燒等副作用，但症狀通常輕微至中度，平均持續約2至3日。若出現蕁麻疹、呼吸困難等少見嚴重過敏反應，則應立即就醫並告知疫苗接種。

新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，醫師呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影
新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，醫師呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影
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新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，醫師呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影
新冠流感登革熱流行致免疫低下，帶狀皰疹患者日增，醫師呼籲打疫苗預防。記者周宗禎／攝影
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帶狀皰疹 疫苗 風險 登革熱

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