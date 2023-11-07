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藍彰化議會黨團批中央濫發快篩 學校、村里收到好幾箱將變垃圾

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣議會黨團今開記者會抨擊中央大肆送快篩，浪費公帑。記者林敬家／攝影
國民黨彰化縣議會黨團今開記者會抨擊中央大肆送快篩，浪費公帑。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣議會黨團今開記者會抨擊中央大肆送快篩，近日接獲民眾陳情近期打公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗每人各可獲得10支快篩劑，一個人最多領到30到40支快篩，還有村里辦公室、安養院、學校等也都收到好幾箱卻不見得用得到，有效期限到明年5月，擔心到時變成垃圾還要請清運公司花錢處理。

國民黨彰化議會黨團書記長劉淑芳表示，接獲民眾陳情反映，從10月1日起注射公費流感疫苗，中央發快篩試劑是鼓勵民眾施打，針對65歲以上長者、COVID-19感染者、注射公費肺炎鏈球菌疫苗者，每人各獲贈10支快篩試劑，有人最多可領取30至40快篩試劑，村里辦公室反映一次收到2、3箱新冠肺炎快篩試劑。

劉淑芳說，也有學校、安養中心一次收到好幾箱，但根本用不太到；國民黨議會黨團呼籲新政府成立以後，要恢復特偵組的編制，徹底清查衛福部說不清楚講不明白的疫苗和篩劑採購案。

彰化縣議員鄭俊雄今天也在彰化縣議會定期會質詢衛生局，他指出，之前疫情嚴峻時民眾買不到快篩，後來排隊或以昂貴格購買到，反到現在中央用人民納稅錢大肆送快篩，若用得著很感謝，要是用不到只能丟到垃圾桶，浪費公帑。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央鼓勵長者打疫苗所以送快篩，一個老人打疫苗可送10支快篩，現在雖然已經解封，但如果有肺炎重症還是要通報，縣內還是有零星重症個案發生，要積極治療，現在有一些新冠肺炎流行和流感有點類似，可經過快篩分辨。

葉彥伯也說，經了解中央發到地方大約有160萬劑快篩，過期快篩若是在藥商或藥局必須要回收銷毀，但若是在民眾家中可當一般垃圾處理，至於村里長收到多箱快篩是因為配合設置流感接種站，中央才會直接寄到村里辦公室。

國民黨彰化縣議會黨團今開記者會抨擊中央大肆送快篩，浪費公帑。記者林敬家／攝影
國民黨彰化縣議會黨團今開記者會抨擊中央大肆送快篩，浪費公帑。記者林敬家／攝影

快篩試劑 流感疫苗 國民黨 衛生局 彰化

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