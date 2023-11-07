隱眼族出國注意！眼科醫警告留意「7件事」：可避免感染風險

疫情後民眾報復性出國，不少人為了愛美，選擇配戴隱形眼鏡。不過日前眼科醫師王孟祺在FB粉絲專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文分享，門診中告知病患眼睛狀況不適合戴隱眼，卻時常被病患討價還價「只戴一下下」，對此他分享民眾配戴隱眼應注意七件事，並建議隱眼族出國在外可使用日拋式以避免感染。

1. 攜帶備用的一般眼鏡

將一般眼鏡放在隨身包包內。在機艙乾燥的環境下配戴隱眼，如有不適情況，當下又沒有一般眼鏡可替換，便須忍耐到下機才可更換，恐增加惡化的可能性。

2. 估計飛行時是否適合配戴隱形眼鏡。

建議隱眼不要配戴超過十小時，若是飛行時間過長，過夜配戴的話還可能增加感染機率，因此配戴一般眼鏡為佳。

3. 配戴每日拋棄式隱形眼鏡

可減少攜帶保養液的麻煩。若不是配戴拋棄式隱眼，記得準備小瓶裝、可放入隨身行李的保養液，以免違規被丟棄，也別忘了多帶幾個乾淨的鏡片盒。切記不可使用機艙廁所的水清潔，對於眼睛而言非常危險。

4. 要有眼鏡及隱形眼鏡的正確處方

很多人不知道自已的眼鏡或隱形眼鏡的度數，尤其高度近視患者，眼鏡度數和隱眼度數可能相差很多，若在國外臨時需要，沒有正確度數任意購買，恐導致視力不佳造成危險。另外，老花眼患者若沒有正確進行老花矯正，連訊息都可能看錯。因此，應將眼鏡及隱形眼鏡品牌型號處方儲存在手機內，以備不時之需。

5. 玩水時不要配戴隱形眼鏡

使用水龍頭的水清潔隱眼、從事水上活動時配戴隱眼皆會增加感染風險。因此凡是泡溫泉、SPA、游泳、潛水等，都不應配戴隱眼。另外，蛙鏡或潛水面鏡可以拿去配度數，若隱形眼鏡不慎被污水噴到，不管是否為拋棄式都應該丟掉。

6. 不要亂買不明品牌的隱形眼鏡

隨意購買隱形眼鏡存在風險，除了度數以外，隱形眼鏡的弧度規格若不合適，配戴起來也可能不舒適。建議購買日常配戴習慣的品牌，且避免國外買不到，可多帶備用鏡片。

7. 若眼睛不適就停戴

國外就醫不如台灣便利，因此有任何不適應立即停戴，不要拿自已的眼睛開玩笑。