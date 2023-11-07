想走捷徑上國道...楊梅休息站便道不開放 高公局曝原因

桃園楊梅休息站前年底啟用，但因國道1號五楊高架的楊梅交流道僅有往南下的銜接口，讓楊梅校前路那側要南下民眾需繞道，去年地方盼開放校前路294巷作為楊梅休息站聯外道路，讓南下車流分流減輕交通負擔。桃園交通局指出，去年高速公路局評估會對國道警察執勤及救災造成影響，因此不同意開放，後續持續研議其他替代方案。

截至今年9月底，楊梅人口達到近18萬人，市議員周玉琴說，楊梅地區有往返龍潭及新竹工作民眾，上下班尖峰時間車輛真的相當多，塞車是家常便飯，當初就是希望能透過便道紓解車流，讓民眾不需要再繞市區至楊梅交流道南下。

周玉琴指出，因休息站車多，加上國道警有許多巡邏車輛，腹地狹小，因此高公局為了安全不開放。後續希望楊梅到新竹要做高架道路，能直接做好相關交流道方便民眾通行。

交通局運輸規畫科表示，交通局2021年8月啟動校前路294巷作為楊梅休息站聯外道路可行性研究，作為提供楊梅地區車輛南下另一選擇，同時紓解繞行至楊梅交流道地方車流。

運規科指出，去年4月與召開會議邀集，交通部高公局及內政部警政署國道公路警察局一同研商，期間歷經數次審查，高公局今年回復審查結果，高公局評估開放後會出現動線衝突、速差過大；加上楊梅休息站停靠車輛已相當多，尖峰時間經常飽和、增加營運負荷；平時交通量負荷大，開放易增加車輛分匯流瓶頸。