全球第二大旅展WTM登場 台灣茶酒館「以茶入酒」登國際

英國疫情前後皆為歐洲來台第一大客源國，根據交通部觀光署統計，今年1至9月英國來台「觀光」目的旅客已恢復疫情前同期7成2。全球第二大旅展「英國WTM倫敦旅展」11月6日至8日在倫敦展覽中心（ExCel London）舉行，此次台灣館延續茶酒館意象，不僅介紹台灣茶文化，也邀請調酒師設計台灣茶與水果風味酒譜，吸引英國旅客來台。

WTM倫敦旅展規模龐大，每年約有逾180個國家、5000個單位參展，也吸引世界各地5萬名專業買家及媒體進場，台灣觀光代表團由交通部觀光署組長吳潔萍，偕同地方政府、旅行社、航空公司、展演團體及台灣觀光協會共同前往，另於11月10日前往曼徹斯特辦理台灣觀光推廣會，全力行銷台灣風貌及觀光魅力，力邀英國旅客來台旅遊。

觀光署表示，英國不論在疫情前後，皆為歐洲地區來台客源國排名第一。依據交通部觀光署統計，今年1至9月英國來台旅客累計超過4.2萬人次，恢復率達疫前2019年同期的8成左右，其中「觀光」目的旅客人次已恢復同期的7成2，樂觀的復甦現象彰顯疫後旅遊活動的強勁需求。

觀光署指出，此次WTM台灣館延續ITB柏林旅展的茶酒館意象，由藝術家李文政擔任設計顧問，重現好客台灣茶酒館於國際舞台，透過木製家具、茶櫃、花卉、特色地圖等布置，營造復古茶館氛圍，打造舒適的洽談空間，吸引當地業者走入台灣館喝茶、聊天與洽談，另運用高掛上空的LED螢幕播放台灣古地圖及特色風景等多元面貌。

觀光署指出，台灣館內每日安排茶藝師介紹台灣茶文化、帶領英國業者品茗，也邀請調酒師設計台灣茶與水果風味酒譜，以Omar威士忌為基底，將四季春茶及紅心芭樂入酒，用台式風味抓住當地業者的味蕾；同步也規劃客家油紙傘彩繪、春聯絹印等文化體驗。

另外，台灣代表團將於11月10日在曼徹斯特舉辦台灣觀光推廣會，現場邀請當地旅遊業者、媒體與台灣業者交流，並準備豐富抽獎品，包含中華航空、長榮航空贊助台灣—英國來回機票，期許英國業者來台踩線，進而將臺灣旅遊產品推薦給當地民眾。

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