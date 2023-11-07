台中歌劇院全自製節目 重現新版「羅密歐與茱麗葉」

台中國家歌劇院每年推出的「遇見巨人」系列都向經典、大師致敬，今年邀請國內新銳導演陳品蓉、吳子敬，結合綠色劇場概念，一起用當代語境重述莎翁經典「羅密歐與茱麗葉」，「R＆J and others」11月24至26日在小劇場首演。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，「R＆J and others」為歌劇院全自製節目，是一個限定命題的作品，依循英國「Theatre Green Book」指引，呼應永續觀念，將很多舞台布景、道具重製再利用；莎士比亞和「羅密歐與茱麗葉」一直是推動劇場前進的巨人，這次2名新銳導演透過6位演員，找到重新述說經典的方式，希望能對現代觀眾有所啟發。

來自僻室劇團的導演吳子敬擅長整合，在上半場著重的是勇敢去對抗世界的愛情；不二容戲劇工作室的陳品蓉擅長拆解，下半場看到的是無可抵抗的命運。劇中羅密歐因殺人而被判驅逐，將是劃開上下半場的轉折點，上半場有觀眾熟悉的陽台會、奶媽跟神父的穿針引線，下半場則從400年後的茱麗葉回看，讓故事場景像記憶般重現。

吳子敬說，「我劇本裡的神父嗑藥、入獄過，認為羅茱之死都是他害的，他是殺人兇手！」為了讓觀眾更有共鳴，劇中選用的語彙都蠻現代，神父像個奇葩，對年輕人來說既是知音又像長輩；另外還會有3個茱麗葉在舞台上，用大段獨白呈現她的愛情觀、國中生年紀就結婚、遭遇丈夫殺人被放逐的心境轉折。