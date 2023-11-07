全台飲料杯改循環杯 環團：減少碳排量約225座奧運泳池

綠色和平今天召開記者會，發布「未來，始於重複使用」首份東亞地區循環杯環境效益報告，指出台灣使用一次性飲料杯對環境的破壞最嚴重，因此推廣使用循環杯的效果反成為亞洲前段班，若全台1年40億個一次性飲料杯改為循環杯，可減少58785公噸二氧化碳當量，相當於225座奧運泳池。

綠色和平今發布「未來，始於重複使用」首份東亞地區循環杯環境效益報告，研究台北、釜山、香港、東京等共5家循環杯服務廠商，包含循環杯生產、運送杯子給循環杯服務廠商、預先清潔、分發給客戶、使用及收回的物留、清潔及報廢。

好盒器共同創辦人宋宜臻指出，近期政府推動循環杯的態度明確，將循環杯比例入法，促使更多業者願意投入循環容器服務的發展，盼政府未來除了監管外，能有更多部會進一步投入支持循環容器服務產業，透過如輔導技術升級、鼓勵投資採購、鼓勵異業整合等，帶動台灣循環容器服務產業正向發展，讓台灣的消費市場能有更完善的循環容器服務。

支援「循環杯大聯盟」後端服務的環海淨塑共同創辦人湯誠說，環海淨塑的企業宗旨就是想要解決一次性塑膠的問題，為了要在未來順利推動規模化，建置專門清洗循環杯的專業清洗線，以滿足循環杯的安全衛生、清洗效率以及方便性的考量，盼政府可以輔導更多廠商一起加入循環容器的行列，包含容器商、清洗廠以及物流業者之間的配合，一起提升循環體系的效率。

綠色和平指出，根據環境部統計，台灣年消耗40億個飲料杯，若全數替換循環杯，可減少碳排放58785公噸二氧化碳當量，相當於34.4萬桶石油、225座奧運泳池（84.5萬立方公尺水）、整年減少24萬輛機車。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，研究報告顯示，台灣循環杯政策為東亞地區最進步，包含政府規範連鎖速食業、超商先行，要求2023年5％、2025年30％門市需提供循環杯，另頒布外借杯良好服務指引及第一線業者補助要點。

根據研究指出，台灣有使用循環杯經驗者約31％，85％受訪者支持循環杯政策，79％認為政府及企業應加速發展更多重複使用包裝。

張凱婷說明，研究中模擬輕、中、重度等3種情境，在總數1萬個循環杯的情況下，分別代表每年每個循環杯被使用20次、40次、60次，而台灣現況屬於輕度使用，統計每年約使用18.7萬次循環杯。

綠色和平強調，綜合比較結果顯示，台灣因使用一次性飲料杯對環境的破壞最嚴重，所以推廣循環杯的效果比其他城市來得更好，建議應加速擴大循環杯（或內用杯）設置場所，如體育賽事、體育館、電影館、有內用座位的連鎖餐廳及咖啡飲料店等。