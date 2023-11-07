通訊診療限縮慢性病對象 薛瑞元：不符資格者健保不付

攸關國人遠距、視距診療的「通訊診察治療辦法」將於下周正式公告、明年4月上路。基層診所醫師對此仍多有不滿，認為醫療院所將進入軍備競賽，更有醫師指出，通訊診療無法取代面對面診療。衛福部長薛瑞元今表示，基層診所確實十分擔心，但經過討論後，已達成限縮慢性病患照顧通訊診療的範圍。

薛瑞元今參與「2023全球健康福祉論壇」，於會前接受媒體聯訪表示，該辦法原制定慢性病照顧範圍過大，基層診所擔心，如果直接公告，病人會被資訊能力強的大醫院搶走，因此，這段時間持續和醫院、診所溝通討論。其中有意義的部分，是在「慢性病長期用藥照顧」，最後決議把「長期」刪除，讓用藥照顧回歸於藥師的職責。

另經過討論達成共識，適用於通訊診療的慢性病患照顧，依附在健保相關計畫內，如社區醫療群計畫、代謝症候群防治計畫等，而執行單位為基層診所。「這就是為什麼，通訊診察治療辦法今年1月預告後，直到11月中旬公告。」

薛瑞元說，如果民眾未參加健保相關計畫，直接使用通訊診察，「醫療院所將無法獲得健保給付」，民眾須自費醫療。目前健保署也已爭取「健康平台」計畫，將規畫基層診所資訊系統雲端化，目前正在尋求雲端平台的合作。至於，通訊診察治療後，民眾要如何拿藥、社區藥師如何送藥，將待明年4月上路後，再觀察實際執行狀況。