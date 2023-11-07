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50多歲男胸悶查出患胸腹主動脈剝離 藝人小鬼因此急症猝逝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院放射診斷科黃竣聖醫師指出降主動脈剝離影像。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院放射診斷科黃竣聖醫師指出降主動脈剝離影像。圖／衛福部豐原醫院提供

50多歲王姓男子有高血壓病史，最近走上坡路段會胸悶，他到衛福部豐原醫院接受多切面心臟電腦斷層掃描（MDCT），被驗出罹患「胸腹主動脈剝離」，是相對嚴重的心血管疾病，接受手術後已出院休養；但醫生提醒，此症很危險，包括知名歌手潘安邦和藝人黃鴻升（小鬼）都是因此急症猝逝。

王姓男子有高血壓病史，長期診所看診拿藥，因運動走路上坡時胸悶情形斷斷續續出現兩個月，到豐原醫院心臟科曹承榮副院長的門診，因為他身邊很多同輩朋友還有長輩都因心肌梗塞而離開，每天都很擔心。

他希望知道自己冠狀動脈的情形，是否為心肌梗塞高風險族群，門診初步的心電圖、胸部X光檢查並無明顯異常，經過與曹承榮副院長討論後，安排至保康門診接受多切面心臟電腦斷層掃描（MDCT），此項檢查可得知兩項重要心臟疾病的指標：冠狀動脈鈣化程度和血管狹窄情形。

檢查結果，王男被驗出罹患「胸腹主動脈剝離」，這是一種相對嚴重的心血管疾病，許多歷劫歸來的患者表示事發前會感受到劇烈的撕裂胸痛甚至從胸部蔓延到頸部和大腿，知名歌手潘安邦和藝人黃鴻升（小鬼）都是因此急症猝逝，如果未及時發現和治療會導致嚴重甚至致命的併發症包括心肌梗塞、腦中風、肺栓塞、急性腎功能衰竭等。

王男的症狀只有輕微胸悶仍可進行日常活動主要原因，在主動脈出問題的部份在胸部腹部段（俗稱：降主動脈）而非「升主動脈」，他由心臟外科醫師接手安排手術治療。

豐原醫院放射科黃竣聖醫師指出，電腦斷層檢查的最大優點是可以非侵入性地檢視心血管的詳細結構，找出潛在的動脈剝離等嚴重疾病避免延誤治療時機， MDCT電腦斷層可清楚顯示冠狀動脈、主動脈等血管的解剖結構並找出血管硬化狹窄、動脈剝離、動脈瘤形成等異常。

豐原醫院心臟科曹承榮副院長提醒，主動脈剝離會使血液流進主動脈壁與內膜之間，如果未及時發現和治療會導致嚴重甚至致命的併發症。主動脈剝離的高危險因子包括長期高血壓導致動脈硬化、馬凡氏綜合徵等遺傳疾病。他呼籲有家族病史或本身有動脈硬化、高血壓等心血管疾病史的民眾應定期就醫安排相關影像檢查以期及早發現潛在病灶並儘早治療。

高血壓 主動脈剝離 心血管疾病 心肌梗塞

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