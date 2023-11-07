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林鐵有專屬發車鈴了！今啟用高山青與鄒族古謠進出站鈴

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山林鐵列車發車鈴，今天全新啟用由文化大學中國音樂系副教授王樂倫，所創作林鐵車站專屬高山青與鄒族古謠的「進出站音樂」圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵列車發車鈴，今天全新啟用由文化大學中國音樂系副教授王樂倫，所創作林鐵車站專屬高山青與鄒族古謠的「進出站音樂」圖／林鐵及文資處提供

林鐵列車發車鈴今天改變聲音了！阿里山林業鐵路及文化資產管理處改變別於以往「發車鈴」響亮聲帶來的緊張感，日前委託文化大學中國音樂系副教授王樂倫，創作林鐵車站專屬高山青與鄒族古謠的「進出站音樂」，即日起於車站及列車上啟用播放。

林鐵及文資處表示，列車進站音樂，以組曲方式呈現旅客心情的期待，老師王樂倫將雙管鼻笛奏出「高山青」作為主旋律，背景利用吉他伴奏融入如星空般的合成聲響，將旋律逐漸放慢，要讓遊客感受和緩地到達目地的，以歌曲搭配景色，串成獨一無二的林鐵之旅。

出站音樂部分，林鐵及文資處指出，以鄒族的古謠「塔山」為基底，除此之外阿里山已成為不少國際旅客來台旅遊地點，在曲風上偏向流行爵士風格，結合吉他、擊樂、鋼琴、聲樂，融合多樣曲風，老師王樂倫希望藉由音樂讓國際旅客有不同的搭乘體驗。

文化大學中國音樂系副教授王樂倫曾參與「陳澄波畫作與音樂對話-北回歸線下的油彩」製作，多次至阿里山探勘及採訪高英傑老師，對林業及鐵路文化有相當認識。

林鐵及文資處表示，進出站發車鈴，以鄒族古謠與高山青作為創作靈感的起點，轉化為專屬「列車鈴聲」廣播提示音，希望透過輕鬆愉快的聽覺，讓旅客搭乘列車時擁有輕快的旋律感受，即日起於車站及列車上播放，盼給旅客感受舒適高山旅程。

阿里山 文化大學

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