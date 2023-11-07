快訊

兒子媳婦婚變…嬤帶走未滿周歲孫顧2年11月 被控略誘判6月

家長樂了！汐止工業區蓋旗艦童書店 專家曝3優勢

韓國王牌主播孫石熙：政府最害怕的公正新聞人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周五起變天「冷很多」 下周一北部低溫18度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周天氣變化大，下周一北部低溫18度。圖╱氣象局提供
未來一周天氣變化大，下周一北部低溫18度。圖╱氣象局提供

明、後天天氣穩定，大部分地區陽光露臉，不過中央氣象署提醒，因日夜溫差大，留意添加衣物。周五起另道鋒面南下，這道鋒面結構較好，影響至下周二，尤其北部、東半部降雨機率增高，明顯轉涼，「感受冷很多」，下周一北部、東北部低溫18至19度。

中央氣象署上午舉行天氣說明記者會，簡任技正伍婉華指出，今天受東北季風影響，雲林以北、綠島蘭嶼、東南部、恆春半島沿海、澎湖、金門及馬祖，留意8至9級強陣風。

明天起，東北季風減弱，至周四前天氣穩定，水氣偏少，大部分地區可見陽光，僅東半部、恆春半島有零星降雨機率，午後山區零星陣雨。

周五起，鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部、金門及馬祖漸轉短暫陣雨；中南部地區、澎湖不受影響，仍可見陽光，午後中南部山區零星陣雨。

周六至下周二，東北季風影響，水氣增多，迎風面地區都是陰天，包括桃園以北到東半部地區，以及馬祖，均有斷續短暫降雨機率，其中基隆北海岸、宜蘭地區下雨區域較多；中南部午後山區短暫陣雨。

溫度方面，今天東北季風影響，天氣雖不錯，溫度沒昨天這麼熱，大部分地區天氣舒適，北部、東北部、東部及金門馬祖高溫26至27度，中南部依舊高溫31度。

周三至周四，東北季風減弱，各地溫度逐漸上升，北部、中南部高溫32度，東半部高溫29度，澎湖、金門及馬祖27至28度。

周五起，各地溫度逐漸下降，中南部日夜溫差大；下周一起，北部、東北部低溫18至19度；中部、東部20至21度，其他地區22度。

東北季風 氣象署

延伸閱讀

賈新興：下周2颱風生成機率高 東北季風跟颱風是否共伴效應需觀察

小犬颱風遠離 國慶4天連假各地雨勢分布一次看

中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

中颱小犬變強壯！暴風圈籠罩花東恐升級大豪雨 南部明晨掀雨勢

相關新聞

護師公會續爭取加薪一萬 薛瑞元再駁「這是不可行的」

護理師流失，醫院病房陸續關閉，新光、振興、國泰等私立醫院為留住護理人力，爲護理師加薪。衛福部昨宣布，轄下26家部立醫院，...

通訊診療限縮慢性病對象 薛瑞元：不符資格者健保不付

攸關國人遠距、視距診療的「通訊診察治療辦法」將於下周正式公告、明年4月上路。基層診所醫師對此仍多有不滿，認為醫療院所將進...

東北季風增強 賈新興：下周日、下周一台北不到20度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今起到周四天氣穩定，周五起受鋒面通過及東北季風增強，下周日到下周一...

周五起變天「冷很多」 下周一北部低溫18度

明、後天天氣穩定，大部分地區陽光露臉，不過中央氣象署提醒，因日夜溫差大，留意添加衣物。周五起另道鋒面南下，這道鋒面結構較...

他買拖鞋驚見「鞋底藏創意圖」 網笑：人人皆可成鍵盤俠

台灣製鞋業雄霸全球，正港MIT舒適夾腳拖鞋深獲民眾喜歡。日前有一名網友發文表示，他去買拖鞋時，發現一雙台灣製造的拖鞋，鞋底印著電腦的鍵盤圖，非常有創意，引發網友熱議，直呼「鍵走鞋」。

台中歌劇院全自製節目 重現新版「羅密歐與茱麗葉」

台中國家歌劇院每年推出的「遇見巨人」系列都向經典、大師致敬，今年邀請國內新銳導演陳品蓉、吳子敬，結合綠色劇場概念，一起用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。