周五起變天「冷很多」 下周一北部低溫18度

明、後天天氣穩定，大部分地區陽光露臉，不過中央氣象署提醒，因日夜溫差大，留意添加衣物。周五起另道鋒面南下，這道鋒面結構較好，影響至下周二，尤其北部、東半部降雨機率增高，明顯轉涼，「感受冷很多」，下周一北部、東北部低溫18至19度。

中央氣象署上午舉行天氣說明記者會，簡任技正伍婉華指出，今天受東北季風影響，雲林以北、綠島蘭嶼、東南部、恆春半島沿海、澎湖、金門及馬祖，留意8至9級強陣風。

明天起，東北季風減弱，至周四前天氣穩定，水氣偏少，大部分地區可見陽光，僅東半部、恆春半島有零星降雨機率，午後山區零星陣雨。

周五起，鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部、金門及馬祖漸轉短暫陣雨；中南部地區、澎湖不受影響，仍可見陽光，午後中南部山區零星陣雨。

周六至下周二，東北季風影響，水氣增多，迎風面地區都是陰天，包括桃園以北到東半部地區，以及馬祖，均有斷續短暫降雨機率，其中基隆北海岸、宜蘭地區下雨區域較多；中南部午後山區短暫陣雨。

溫度方面，今天東北季風影響，天氣雖不錯，溫度沒昨天這麼熱，大部分地區天氣舒適，北部、東北部、東部及金門馬祖高溫26至27度，中南部依舊高溫31度。

周三至周四，東北季風減弱，各地溫度逐漸上升，北部、中南部高溫32度，東半部高溫29度，澎湖、金門及馬祖27至28度。

周五起，各地溫度逐漸下降，中南部日夜溫差大；下周一起，北部、東北部低溫18至19度；中部、東部20至21度，其他地區22度。