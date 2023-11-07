穩價因應需求 畜產會執行進口國產豬肉「出清專案」

因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會公告即日起到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，國內肉品業者最低採購為300公斤，售完為止。

根據中央畜產會公告，出清的豬肉包括台灣、丹麥、西班牙等進口豬肉、國產毛豬肉及國產黑毛豬肉；出售的部位包括前腿肉、梅花肉、五花肉、大小排、小里肌、後腿肉等；依照不同國家、不同分切規格與部位，以每公斤120到190元的價格售出(不含運)，買得越多，還有不同級距的優惠。

農業部常務次長杜文珍表示，國人食用豬肉大多以新鮮豬肉為主，釋出的冷凍豬肉是作為加工使用；最近國際間的豬肉也沒便宜到哪去，因此國內業者若有加工需要，可以向畜產會採購。

農業部稱因養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，造成國內毛豬在養量比去年同期減少5000多公噸。

因此，今年因應國內豬肉供應短缺，中央畜產會執行專案進口、以及獎勵進口豬肉措施，補足安全庫存量；根據農業部畜產行情資訊網顯示，今年1到10月已進口8萬5242公噸豬肉。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，這是年終出清大拍賣，畜產會釋出的冷凍豬肉價格，在市場上很有競爭力；根據防檢署屠檢數量統計，110年、111年整年度豬隻屠檢數量分別減少14.7萬、19萬，112年1到10月和111年同期相比，豬隻屠檢數量減少28.3萬頭之多。