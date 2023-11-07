老饕也垂涎不已！特搜九大私廚鐵板燒 探索美食的奢華境界

最奢華的饗宴

不論是為了慶祝特殊時刻，或是想來場浪漫的約會，許多人的首選就是色香味俱全的「鐵板燒」，看著師傅在眼前烹飪食材，搭配鐵板發出的聲響，與空氣中蔓延的香氣，不僅完美呈現出視覺、聽覺、嗅覺的特級饗宴，柔和的燈光和氣氛，更是把氛圍感拉滿，讓人不禁沉溺在極致享受中。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出提供兩千元以上餐點、預約制、非連鎖的「9大私廚鐵板燒」，配合老饕星級評比，各位吃貨快快來做筆記，一起盡情探索美食的奢華境界！

Image source：FB/@犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki

No.1 犇鐵板燒

連續奪得多次冠軍的犇鐵板燒，不斷創新研發出全世界獨到的烹調手法及醬料，結合產地直送的頂級食材，提供饕客獨一無二的體驗！

犇鐵板燒 秋季限量推出「北海道松葉蟹‧おまかせ雙人套餐」，將濃郁的蟹膏、清甜的蟹肉鮮味取出，做出香氣四溢的「活體松葉蟹板前燒」、「活體松葉蟹甲羅燒」、「松葉蟹蟹膏鐵板炒飯」等，還有「極上日本和牛肋眼 A5」等多道私房美味一次享用！

安和本館打造的「私廚會所」寬敞豪華達50坪，可容納約24位貴賓，超隱密的私人空間，提供最新影音KTV設備、沙發區、吧台區及雪茄區讓你盡情享受。

Image source：FB/@犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki

No.2 饗宴鐵板燒

饗宴鐵板燒為宜蘭必吃的高級鐵板燒，無菜單特色料理的部分以2/3海鮮、1/3肉類分配，同時還有各種價位的方案可供選擇，滿足各種族群。新鮮又頂級的食材，讓饗宴鐵板燒成為不少人的口袋名單。

主打「互動式」的鐵板燒吸引不少人前往用餐，「不只料理令人難忘，師傅專業親切口條好、分享了很多料理的知識，肚子滿足之餘，腦袋也有所收穫」、「阿勇師本人真的講得很精采」、「師傅的幽默風趣在用餐時更添加一些樂趣」。

No.3 Will's Teppanyaki

Will's Teppanyaki的主廚由曾在萬豪酒店 Mark’s Teppanyaki 鐵板燒擔任副主廚的Will擔任。除了高檔的食材之外，還會在菜色中加入台灣小吃的元素，也成為他們的經典特色之一。

其中，招牌菜色「龍蝦版鼎邊銼」完美將台灣風味小吃以及高級食材融合，深受不少網友喜愛「加入一些台灣小吃的元素，實在相當特別」、「鮮超新鮮活跳跳，料理手法跟環境都很不錯的高檔鐵板燒店家」。

No.4 潼精緻鐵板料理

主餐以海鮮為主的潼精緻鐵板料理主打「一人一隻產地直送波士頓龍蝦」，搭配店家自製的蜂蜜芥末醬更有一番風味。除此之外，潼精緻鐵板料理至善店位於外雙溪山，不僅遠離人潮，還能欣賞到各種大自然景緻。

網友提醒，如果是喜歡的海鮮的人可以加入訪問名單，「如果你用餐重點是龍蝦、鮑魚、干貝這些海鮮，那我絕對推薦」、「 喜歡海鮮的人絕對不能錯過的鐵板燒料理」、「要吃海鮮絕對是這間」。

No.5 讚 鐵板燒

讚鐵板燒由鼎鼎大名的「鐵板教父」葉清雄創建，雖然店面相當低調，但食材都是最頂級的，除了有魚子醬、龍蝦之外，還有金牌認證的神戶牛，讓你入口就感受到「入口即化」的口感。

此外，高貴私密的用餐環境，也成為不少顧客選擇此間的原因之一，「低調但奢華，不論食材或服務都是頂級的」、「針對於政要明星來說，車子可以開進地下室進餐廳真的很讚」、「碗盤都是愛馬仕的，有高級感」。

No.6 覓奇高級日法鐵板燒私廚

位於高雄的覓奇高級日法鐵板燒私廚，當家主廚William結合鐵板燒和多年的法餐經驗，創造出極具有特色的日法鐵板燒套餐，還有獨特的醬料以及華麗的藝術擺盤，讓人體驗不同的鐵板料理。

華麗的擺盤也讓不少網友稱讚，「主廚精湛的廚藝和獨特的手法讓每道菜品都獨具特色」、「絕對是高雄鐵板燒餐廳中的佼佼者」、「從醬料與味道組合以及擺盤來觀察，是一場相當令人激賞的藝術饗宴」。

No.7 Den Teppanyaki 展鐵板燒

被譽為「鐵板燒界LV」的Den Teppanyaki 展鐵板燒位於台北大安區，低調奢華造景讓人從進門就感受到高級感，食材當天新鮮採購，加上師傅的巧手，打造出完美饗宴。

不少用完餐的顧客也大讚，「不愧是鐵板燒界的LV」、「「就算吃到超飽，還是可以全部吃完，真的超好吃」、「全部的食材真的看起來都超高級」、「好奢華高級的鐵板燒」。

No.8 邀月亭鐵板燒

位於新竹豐邑喜來登大飯店的邀月亭鐵板燒，是「迎月庭日式料理」跟「邀月亭鐵板料理」一起整合，同時提供兩種類型的餐點服務，以主菜決定套餐的價位，滿足顧客多樣化的需求。

六間獨立包廂的設計，成為不少人宴客的最佳選擇，「包廂相當隱密，週邊服務也相當貼心」、「不管是餐點、品質或是環境都讓人感到滿意」、「很棒的晚宴，挑戰味覺的幸福感。

No.9 八九本鐵板燒

八九本鐵板燒由有多年經驗的呂師傅創辦，除了食材新鮮，還能客製化口味，來滿足顧客的不同需求。其中最具有特色的「比目魚炒飯」更讓網友讚譽「名不虛傳」。

不少網友大大稱讚呂師傅專業，「面對面的烹調技藝、談吐互動，樣樣都是完全無處閃躲的直接」、「主廚對食材非常瞭解，也能掌握各種料理方式」、「主廚的介紹真的讓美食更加分了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年10月18日至2023年10月17日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『私廚鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統