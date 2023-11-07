日本最廢景點在哪？眾人狂指大阪「1人氣地點」：無聊、沒上去過

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文／姜雅馨

自從台灣疫情解封開放國門後，越來越多人選擇出國旅遊，國旅風氣相對低迷，其中台東「水往上流」、嘉義「高跟鞋教堂」被PTT鄉民票選為「國旅最廢景點」（延伸閱讀：國旅「台灣最廢景點」在哪裡？PTT點名它「熱廢又問號」 關鍵字一搜…尷尬了）。

近期有網友出面反駁，表示日本不少景點可能也被認為沒有那麼好玩，文章曝光後鄉民紛紛指出大阪「1景點」直呼「真的無聊」。

日本旅遊景點哪裡最廢？黑門市場、鎌倉高校、淺草雷門全被點名

一名網友在PTT八卦版發文，原PO指出台灣景點像是台東的水往上流、台中的彩繪村及嘉義的玻璃高跟鞋教堂，被鄉民選為台灣知名最廢景點，原PO對此好奇反問，「難道日本每個知名景點都很讚，當地日本人說不定心裡面想著，ㄜ...那都觀光客在去的，日本就沒有很廢的景點嗎？有沒有日本旅遊達人可以出來噴個兩句？」

網友也深感共鳴回應，「很多啊日本人都包裝出來的」、「多少還是會有他們自己人覺得很廢的地方吧」，也有人舉例自己心中覺得沒那麼好玩的景點，「去北海道有被帶去一個有瀑布的公園，但毫無記憶點」、「札幌市鐘樓、高知市播磨屋橋、長崎市荷蘭坡」、「小海女那邊...岩手」、「餵小鹿吃鹿餅乾」、「大阪週遊券很多...的景點」、「黑門市場，人稱日本的士林夜市」、「一堆複製貼上的神社吧」、「明治神宮啊」、「人一大堆的，淺草雷門、大阪跑步男」、「釧路濕原展望台滿普的，就跟看關渡平原一樣無聊」、「鎌倉高校前的平交道」、「箱根大涌谷也是小油坑2.0」、「鬼怒川吧，比屏東鄉下還慘」、「池袋西口公園，根本超小一個廣場」、「登別地獄谷+1」、「仙台城遺址」。

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大阪通天閣被公認「最廢日本景點」！網評：至今從沒上去過

其中最多人認為是大阪通天閣，「聽說通天閣很廢，所以我至今從沒上去過XD」、「通天閣真的無聊...」、「通天閣超廢」、「一看到標題就想到通天閣XD」，但也有人回應「說實在，再廢也比台灣強」、「我走在不知名的路上就已經覺得很有趣了，他們街景真的跟台灣很不一樣」、「印在手冊上的景點都廢廢的啊，但是人家光空品濕度就令人舒服，再廢都贏」、「他們強的點就屬環境整理得很好」。

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日本通天閣網路聲量年破7千筆！龐德開直播、尼克妹性騷擾、阪神虎封王成討論高峰

究竟網友指出日本最廢景點「通天閣」在網路上受到哪些討論呢？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「通天閣」聲量趨勢，可以發現2023年1月8日汽車節目主持人龐德在臉書開直播透露自己前往通天閣旅遊，網路聲量累積407筆；2023年8月13日團體YouTuber「TGOP這群人」成員尼克的妹妹在大阪通天閣商店街前遭陌生男掀群摸臀，網路聲量累積294筆；2023年9月14日由於阪神虎睽違18年封王，當地民眾特別前往大阪市鬧區慶賀狂歡，外交部台北駐大阪經濟文化辦事處特此告警，提醒國人當天避免前往心齋橋、道頓掘、通天閣及甲子園球場等地，網路聲量累積322筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月06日至2023年11月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『通天閣』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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