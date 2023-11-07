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東北季風增強 賈新興：下周日、下周一台北不到20度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周五起東北季風增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下周日到下周一北部沿海及空曠處，預估最低溫度16至17度，台北站預估最低溫19至20度。本報資料照片
周五起東北季風增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下周日到下周一北部沿海及空曠處，預估最低溫度16至17度，台北站預估最低溫19至20度。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今起到周四天氣穩定，周五起受鋒面通過及東北季風增強，下周日到下周一北部沿海及空曠處，預估最低溫度16至17度，台北站預估最低溫19至20度。

賈新興指出，明天到周四午後山區零星短暫陣雨，周五中午後受鋒面通過及東北季風增強，新竹以北及宜花東轉有局部短暫雨，周六桃園以北及宜花東有局部短暫雨。

下周日到下周二受東北季風影響，基隆北海岸至東北角、新北東側及宜花有局部短暫雨，下周三東北季風減弱，新北東側至東北角及宜花仍有局部短暫雨，下周四東北季風增強，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。

溫度方面，賈新興指出，下周日到下周一北部沿海及空曠處，預估最低溫度16至17度，台北站預估最低溫19至20度。

賈新興指出，展期資料顯示， 現在至12月中旬，桃園以北及宜蘭降雨有略偏多的趨勢，中南部降雨進入乾季。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

東北季風 低溫 賈新興

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