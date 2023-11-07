他買拖鞋驚見「鞋底藏創意圖」 網笑：人人皆可成鍵盤俠

台灣製鞋業雄霸全球，正港MIT舒適夾腳拖鞋深獲民眾喜歡。日前有一名網友發文表示，他去買拖鞋時，發現一雙台灣製造的拖鞋，鞋底印著電腦的鍵盤圖，非常有創意，引發網友熱議，直呼「鍵走鞋」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「我確定這是一隻拖鞋」。從照片中可見一隻拖鞋的鞋底印著電腦的鍵盤圖，一旁還有一個台灣全島的圖案寫上7的字樣，下方還註明MADE IN TAIWAN。

照片一出迅速引起熱烈討論，吸引逾1萬名網友按讚，紛紛表示「這個超好穿的」、「足底筋膜炎救星，這雙跑步也好用」、「真的很有創意，不過真的不耐磨」、「不知道是不是機械式鍵盤？」、「看得出來是台灣製的拖鞋」。

也有不少網友KUSO回應「鍵步如飛，打字内心」、「穿上它，人人皆可成鍵盤俠」、「情報員專用，在等公車的時候就能發送情資」、「這其實是一個無線鍵盤，平常可以穿在腳上隱藏，需要時拿起來就能快速打字，宅男、駭客、居家、旅行必備良品」、「上面應該有USB孔，找看看」、「鍵人就是腳琴」、「終於可以教小強識字了」。