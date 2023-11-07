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天氣快速三溫暖！今北部涼明回暖 周五起逐日降溫低溫只有1字頭

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今起水氣減少，明起回暖，東北季風周五起南下，北部周末起再轉濕涼。本報資料照片
今起水氣減少，明起回暖，東北季風周五起南下，北部周末起再轉濕涼。本報資料照片

本周天氣快速三溫暖，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今指出，昨各地偏暖，台北站最高溫32.8度，下午隨鋒面尾端通過、東北季風增強，深夜到凌晨溫度降到21.9度，明顯有涼意，今北部高溫只有25度，明後回暖，但周五起再轉變，低溫有機會降到18度左右，感受濕涼。

柯聿寧指出，今北部由陰轉多雲，但持續受東北季風帶來的涼空氣影響，白天回溫幅度有限，高溫約25度，中南部受影響較小，內陸溫度沒有明顯變化，午後山區恐有短暫雨。晚間東北季風逐漸轉為偏東風，西半部風力減弱、雲量較少，輻射冷卻條件佳，隔日清晨低溫狀況將比今天清晨再下降2度左右。

周三到周四受偏東到東南風環境影響，白天回暖明顯，預估北部高溫周四有機會回到30度，西半部穩定、日夜溫差大，由於海峽有背風渦漩存在，擴散條件較差，空氣汙染物容易累積，配合早晚地面較濕的空氣，可能混和形成局部的霧霾或低雲，早出晚歸除留意溫度，也需留意能見度。

柯聿寧指出，周五天氣再變，周四長江流域有鋒面系統發展，在周五清晨接近北部海面、中午前後通過北部，預計這波鋒面水氣較多，結構也比昨天的鋒面好，苗栗以北、東北部都有降雨機會，但對中南部仍然沒有明顯影響。

柯聿寧指出，鋒面通過後東北季風增強，北部周六到下周二前持續受東北季風及華南雲系通過影響，溫度逐日略降，預估白天高溫在23度以下，低溫有機會降到18度左右，感受濕涼；中南部下周一、二高溫也有2度左右降幅。下周三東北季風短暫減弱、各地回溫，對北部來說周末這波降溫時間稍長，需要有保暖的準備。

東北季風 低溫

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