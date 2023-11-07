今北台降7度 周五起入秋最強東北季風南下最低溫15度

今北台天氣涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今水氣減少，北台高溫較昨天降7度，明起氣溫回升，周五起入秋以來最強一波東北季風南下，全台平地最低氣溫可降至約15度。

吳德榮指出， 昨日各地區最高溫約32至35度〔北部(台北士林區)33.6度，中部(台中烏日區)33.7度，南部(高雄大樹區)34.6度，東部(花蓮壽豐鄉)32.1度〕。

今水氣逐漸減少，大台北、宜蘭短暫雨後轉多雲，花、東仍有局部短暫雨，北、東稍轉涼；桃園以南多雲時晴，高溫略降、影響不大。各地區氣溫：北部19至27度、中部20至31度、南部22至33度、東部20至30度。

吳德榮指出，明日至周五白天東北季風減弱，天氣好轉，各地晴時多雲，白天氣溫明顯回升，又是「晝暖夜涼」、日夜溫差大的天氣。

最新模式模擬顯示，周五傍晚起鋒面及另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波，但離「大陸冷氣團」的強度、仍有段差距。

吳德榮指出，屆時北部、東半部將轉有局部雨，氣溫逐日緩降，下周一(13日)晚及下周二(14日)的早晚，氣溫降至最低，台北測站約可降至18度左右，全台平地最低氣溫則可降至15度左右；北台整天偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫亦略降。