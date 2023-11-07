衛福部：部立醫院護理師 明年加薪

為留住護理人力，衛福部醫福會表示，二十六家部立醫院中已有十八家著手改善護理師薪資待遇，自今年第一季於三至十月陸續調整護理人員薪資，預計明年一月起配合政策，公職、約聘護理師每個月調薪百分之四，大約在一五○○至二五○○元。

對於部立醫院護理師加薪，衛福部長薛瑞元在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，「就是加了」，希望避免護理人力繼續流失，同時也會安撫、顧及醫師的情緒。

醫福會副執行長楊南屏表示，所有部屬醫院於一一二年三月起改善護理師薪資待遇福利，包括加薪、各項獎金、津貼。明年一月起，護理師每個月最高調升二五○○元。

對此，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，「肯定、但不滿意」，強調政府應全面提升護理人員薪資，並應同意「保障應屆畢業護理師，年薪至少七十萬元」及「優先補助醫院護理人員，每人每月一萬元，為期至少二年」等兩項訴求。

紀淑靜說，全台灣的護理人員目前都是低薪，平均月薪只有四萬六千元，這樣的加薪幅度，距離護理團體的訴求，還是不夠。

「公會一向的立場，就是希望由政府出面，提升護理人員整體薪資。」紀淑靜指出，如果像現在這樣，只是讓公立、私立醫院各自「適度調整薪水」，人力板塊只是移來移去，最重要的缺口、急性醫療的護理人力根本沒有幫助。