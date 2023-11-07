通訊診療／慢性病、癌末受惠

新冠疫情期間，改變不少民眾就醫習慣，健保署統計，共四十六萬多名患者改用通訊診療，實施成效不錯，這也加速「通訊診察治療辦法」修法進度，預定明年四月上路，衛福部健保署表示，正試辦虛擬健保卡、電子處方箋，期望建構一體適用的看診模式，許多醫院也做好準備，期盼提供更好的醫療服務。

健保署醫務管理組長劉林義表示，在「通訊診察治療辦法」上路之前，必須試辦演練通訊診療所需的虛擬健保卡，以及至社區藥局取藥時所需的電子處方箋，至於看診後的線上繳費系統也在規畫中。

台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心主任劉文琪說，自二○一九年全球爆發新冠疫情後，該院已建置完成遠距醫療、遠距健康照護平台，且有專屬的資訊系統，確保病人看診個資不會外洩。今年五月前，疫情嚴峻時，最多曾開設廿多科門診，包括心臟內科、神經內科、新陳代謝科、家醫科、婦產科、風濕免疫科等。

今年進入新冠後疫情階段，衛福部限縮視訊看診範圍，目前開放感染科，收治對象為染疫民眾。劉文琪表示，新制明年上路後，加入居家醫療、疾病末期照顧，屆時將增設癌症、安寧醫療及照顧等科別。

劉林義表示，通訊診察上路初期，將以病情穩定的慢性疾病患者為主，也就是現行「家醫計畫」受案患者，包括高血壓、糖尿病等病人，配合虛擬健保卡、電子處方箋，以及社區藥局領藥，提供更便利的就醫方式，而醫師也可經由通訊診察來關懷病患，促進醫病關係。

此外，健保推動居家腹膜透析，病人回家一個月後，醫師定期訪視，未來就可採用通訊診療。

劉文琪指出，台灣將步入超高齡社會，又面臨護理人力荒，通訊診療讓年長者就醫更為方便，並降低護理人力需求。商業保險也應擬定投保遠距醫療保單，以民眾獲得完整的醫療服務。

林口長庚醫院醫政組長林馰燁表示，新冠疫情期間，國人通訊診療需求大增，明年擴大辦理後，該院將配合相關辦法，依最後公告的作業細節，提供最好的醫療服務。