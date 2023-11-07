通訊診察3難題 醫憂院所「軍備競賽」

衛福部預告，「通訊診察治療辦法」將於十一月中旬公告，明年四月上路，適用對象將會放寬至十大類，對此，基層醫療協會理事長林應然不表樂觀，他指出，至少有「基層診所設備不足」、「視訊看診難以取代觸診」、「如何隔空在健保卡登錄就醫資料」等三大問題，尚待克服。

林應然表示，若要達到遠距醫療，醫病雙方都需有一定通訊配備，並非所有基層都願意添購相關器材，若要全面開放，恐導致醫療院所間的「軍備競賽」。

澎湖縣全人居家長照機構負責人林姿妤指出，在居家長照服務對象部分，須克服居家網路環境，以及個案及其家屬能否使用通訊工具，仍有不少技術障礙。至於住宿型機構住民，確實可省下往來醫院的交通時間及費用。

對於視訊診療，基層診所協會認為，應該限定於醫療資源不足地區，將設備設置於衛生所或特定診所，以補足偏鄉缺少特定科別的醫師。

此外，視訊診療有其局限性，例如，面對「脹氣、腫瘤」等症狀時，如何取代觸診、聽診，予以確認。台北市醫師公會理事長洪德仁表示，通訊診療設備、AI等新科技可以成為「輔助診療」的工具，但每位醫師都有其擅長的看診方式，建議衛福部採正面表列「適合通訊診療的病症類型及特別規範」。

健保卡認證也成遠距醫療亟需解決的問題。林應然指出，新冠疫情期間確診者視訊看診，若是初診，病患須託付親友將健保卡送至診所登錄資料，但視訊診療明年四月上路後，若「醫師在北部，病患在南部」，該如何登錄健保資料？

林應然表示，健保署推動虛擬健保卡，但至今仍未看過病患用過，即使拿出來，大部分醫師也不敢收虛擬健保卡，擔心流程出錯，無法申報健保。