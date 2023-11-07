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失智友善城市調查 民眾票選新北第一
隨著國內高齡人口加速增加，失智、老化、長照議題備受關注，國內65歲以上長者罹患失智症盛行率約8%，加上年輕型失智者，全台失智人口已達32萬人，除了照護資源，更應著手加強資源布建、友善社區，讓失智者可以在熟悉的場域快樂安老。
台灣是全球第13個、全亞洲第2個制定國家級失智症政策國家，聯合報長期關注失智現況，包括強化民眾健康識能、營造友善環境，找出藏在社區裡的個案黑數，降低憾事發生的機會。今年舉辦「失智友善城市」線上調查，選出哪一個縣市是心目中的失智友善城市，投票結果有7972位民眾參與活動，新北市獲得4200票、得票率52%，為「失智友善城市大調查」第一名。
新北市在人口老化最嚴重的平溪區推動「不老長智村」後，繼續在人口密集的板橋區打造失智友善社區，集結鄰里長、連鎖通路、警察局、大廈管理員的力量，凝聚居民對「失智友善生活圈」的共識。人民生活有感，參與聯合報線上活動留言分享心得，希望透過里長建構社區的安全友善防護網，協助關懷里內失智者，降低走失風險。
針對目前的長照服務，期能整合各部會資源，服務應為一條龍、一站式、單一窗口，避免年長者無力奔波醫療體系。財務金融方面，超高齡社會將到來，建議金融業服務遇到疑似失智者時，應有通報機制，建立經濟安全網絡保障資產安全、避免金融剝削。
「失智友善城市大調查」前五名分別為新北市、基隆市、高雄市、台北市、嘉義市，交叉比對各縣市人口結構、失智服務量能、地方政府採取失智政策，還需要公私部門的協力合作，共創失智友善台灣。
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