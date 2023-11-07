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考試釀停駛風波 人力疑慮 台鐵：年底將再招考

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

台鐵局司機員因參與升資考試，調度後人力仍短缺、影響九十九班車，台灣鐵路產業工會昨批台鐵局犧牲乘客權益，點名交通部長王國材與準台鐵公司董事長杜微應對乘客、台鐵員工道歉。台鐵則評估明年一至六月總申請優退、優離不逾一三◯◯人，已研擬人力遴補措施，也加速鐵路特考錄取人員報到與訓練，投入明年春節疏運。

台鐵有二九七名司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，因出現司機員缺口，昨天與前天共八十六班區間車停駛、十三班次截短，其中集集線兩天全線停駛。王國材昨指出，因牽涉司機員升遷，過去也允許應考，本次針對支線、區間車減班，且在離峰期間「影響最少」。

但台鐵產工指出，僅因考試就影響交通，員工、民眾都受害，凸顯出交通部與台鐵的「調度」及「人力」問題，「王國材還有臉說影響最小」。產工提出台鐵統計資料，今年的人力缺口共二七七五人，離退潮正蠢蠢欲動，且轉型為公司前，發生荒謬停駛事件，再次讓民眾對台鐵失望，員工更難對公司懷抱期待。

王國材解釋，杜微判斷「不會有很多人提早離開」，台鐵會繼續和員工溝通。台鐵昨也發新聞稿指出，台鐵員工逾一萬六千人，公司成立六個月內，原台鐵員工依法可申請優惠退離，截至今年十月卅一日，申請明年一至六月退離人數九七八人，包括司機員、檢修人員、維護人員、調度員、調車人員等三七四名行車關鍵人力，及站務人員、行政人員等六◯四人。

台鐵表示，已研擬各項遴補及調整措施，除加速今年鐵路特考九三三名錄取人員報到及訓練，以投入明年春節疏運，另調整九十三個職缺，供運務今年考取正備取營運人員立即投入。

台鐵 王國材 交通部長

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