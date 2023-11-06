怨違停新制交通部找開會 運將獻策：檢舉達人應有「3分鐘影片」

違規臨停檢舉6月30日起恢復，違停記點新制也加嚴，引發職業駕駛人不滿，日前發動車輛包圍交通部抗議，引發兩派論戰。交通部今天下午與計程車業者商討會議，全國汽車駕駛人權益聯盟表示，目前初步方向包括檢舉人得有動態3分鐘影片舉證，且有真正影響人車交通安全，才能舉發，他們強調「會再與警政署達成共識」。

違規臨停檢舉6月30日起恢復，違停記點新制也加嚴，引發職業駕駛人不滿，日前發動車輛包圍交通部抗議，引發兩派論戰。全國汽車駕駛人權益聯盟周日再向交通部長王國材喊話，提出5點計程車駕駛建議，包括規畫汽機車格退出道路、落實人車分流、設置僅供臨停上下客專區、記點制符合比例原則，以及檢舉人要通過考試、檢舉時配戴識別證。

今年6月30日起，《道路交通安全管理處罰條例》新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月。職業駕駛憂心生計向民代陳情，更發動計程車包圍交通部抗議；支持交通改革者則認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿4個月之際，再度掀起論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟今晚表示，針對檢舉記點問題，今日達成初步共識，待明日與貨運業者討論後，會再與內政部最後確認，屆時還再對外發佈正式公告。

他說，初步共識包括參考建議給台北市交通局方案，積極與22縣市地方政府，協商統一在道路每100至150公尺，劃設10%黃線，提供給職業駕駛上下客貨，並且適用於一般駕駛臨停，但禁止違停。

其次，與內政部警政署共識，在道路規劃未完善，劃設黃線未完成之前，暫緩實施記點制度，特別是路口10公尺、公車站牌、併排停車（臨停項目），且不得影響人車交通安全情況。此外，檢舉違規事證，需要求檢舉人，有動態3分鐘影片舉證，且有真正影響人車交通安全，才能舉發，會再與警政署達成共識。