現在最快的移民之路在哪？網曝驚人內幕：詐騙要小心

請問最快的移民之路在哪？一名網友在PTT發起討論，30年前親戚跑到美國直接不回來，現在有沒有只花點小錢就能移民的國家？

原PO指出，政二代、富二代和有點閒錢的人都出國了，認為去美國、加拿大打工都比在台灣好，而剩下的人繼續留在台灣，怒批到時候打仗還會被叫去當炮灰，不禁讓人懷疑，現在還有可能移民嗎？

貼文一出，引起廣大網友回應，「問就是投胎」、「找一位伴侶移民」、「緬甸、柬埔寨，直接買機票就可以了」、「30年前的時候確實是黃金時代」、「現在的話，除非是富人，小康還不夠」、「中國，飛過去秒辦好」。

有一部分網友提出實質的建議，「美國合法移民蠻容易吧！」、「在加拿大開卡車、當廚師或護士， 屠宰場打工這些都很缺吧！」、「最簡單是日本，過去付一年語言學校的費用，再找老闆收留一年就好了」、「認真講，學技術跟當地語言」。

不過也有網友提醒原PO，移民被詐騙的人很多要當心，「其實只要不要太老，美加都很容易又便宜，但請小心移民詐騙仍然不少」。