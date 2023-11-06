拋擴大兩岸航點 王國材晚間再說明

交通部日前宣布明年3月前解除台灣旅遊團客赴陸禁令。交通部長王國材今上午說，相關細節明年春節前宣布，並拋出擴大兩岸航點，強調若包機點運量穩定，即可變直航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司準備。他更說，若其他航點有觀光需求，亦可納考量，不排除可包機或轉定期航班。王國材晚間再說明，在原5航點執行狀況下，已另開放10個定期航班航點、13個包機航點。隨明年3月兩岸觀光開放，若包機有固定需求，可再轉為定期航班。

疫情爆發前，兩岸航線共61個航點，包括大陸51個航點、台灣10個航點。疫後自2020年2月10日起，兩岸僅保留北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋共五航點。今年3月10日起，陸委會開放兩岸10個定期航點、13個包機航點，前者在9月中全部開航，後者則仍掛零。

談到赴陸團禁令解禁，在野黨質疑任內不做，卻承諾卸任後的事，王國材上午在立法院受訪指出，基於平等互惠原則，一直對大陸釋出很多善意，盼兩邊同時開放，陸方卻沒回應；然而，不知大陸目前態度，也不管這個，但期待對方釋出善意，主因考量台灣不少業者過去做大陸團生意，不少人生計出問題只能轉業，於是宣布解除。

至於赴陸團解禁是否可能提前，王國材說，明年春節前宣布相關細節，預估組團前置作業要約3個月，已和旅行業談妥相關準備事宜。他說，明年三月起，哪條兩岸航線需求愈來愈多，航空公司自然會提申請成定期航班，交通部即應需求同意；若是其他航點有觀光需求，即使不在目前直航點及包機點，亦可納討論，不排除可包機或轉定期航班。