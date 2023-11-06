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通訊診察放寬引討論 連江盼檢視相關配套措施

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
連江縣立醫院專科遠距門診已經全部開放，但其他科別及資源的確是需要該法規，使醫療資源更加豐富。本報資料照片
連江縣立醫院專科遠距門診已經全部開放，但其他科別及資源的確是需要該法規，使醫療資源更加豐富。本報資料照片

通訊診療相關法規引發討論，政府預計在明年4月上路，連江衛福局表示樂觀其成，但未來相關設施及健保給付問題等，還需要相關配套；連江民眾表示，現僅為「遠距會診」，若法規上路可直接與醫師問診「通訊診療」，更方便也能有更多選擇。

衛福部預告，「通訊診察治療辦法」將於11月中旬公告，明年4月上路，適用對象將放寬，新增急性後期照顧、慢性病長期用藥照護、長期照顧服務、家庭醫師收治照護、居家醫療照護，並開放特殊情形，可以開立處方。

連江縣衛福局長陳美金表示，縣內的專科遠距門診已經全部開放，其他科別及資源的確是需要該法規，讓離島民眾看診能更便利，因此樂觀其成；不過當中還是需要一些配套措施，比如相關設施、健保怎麼給付等，這都還要等法規過了做重新檢視。

陳美金指出，現有的遠距門診是要在地醫師配合，未來通訊診療就是病患可以直接對遠端醫師，雖然就醫文化等還要看民眾能否適應，但相信能有更多管道求診都很好，這也要再去找合作醫院來談。

連江縣立醫院附設護理之家負責人林玉鳳表示，馬祖就他們與大同之家兩長照機構，都是由縣立醫院醫療團隊定期前往，就不太需要做通訊醫療；不過如果民眾特別指定要看台灣的門診，或是沒有相關專科可以遠距會診的，通訊診察就能派上用場。

民眾表示，馬祖除了過往就有遠距會診外，其實人情味滿濃，有時候醫師都會親自跑一趟家裡，不過現在遠距會診要有醫事人員在場，若未來能有通訊診察，不但能直接面對醫師，也能有更多選擇，因此對於能有更多醫療資源還是相當期待。

醫師 遠距 馬祖

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