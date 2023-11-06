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「確診新冠肺炎+罕病」嚴重黃疸不適 男靠外泌體治療緩解
35歲林姓男子去年因確診新冠肺炎導致免疫力嚴重失調，黃疸指數高達10以上（正常值為1），加上本身有先天罕病造成毛細血管畸形，需長期洗腎，還出現喘、嚴重貧血等症狀。林男求診於中國醫藥大學新竹附設醫院癌症中心主任鍾智淵，經採用細胞分泌細胞以外的小囊泡－外泌體治療，黃疸指數已恢復正常，不適症狀也好轉許多。
鍾智淵指出，外泌體泛指細胞分泌細胞以外的小囊泡，過去被認為是代謝廢棄物。2013年美國與德國學者發現外泌體有生長因子以及細胞營養素，讓外泌體垃圾變黃金，該研究也獲得諾貝爾醫學獎。
鍾智淵表示，外泌體來源為自體以及異體，自體大部分為脂肪幹細胞或骨髓細胞培養，異體主要來自新生兒臍帶細胞去培養間質細胞，培養過程中產生分泌出來的小囊泡就是外泌體，因為沒有細胞核，一般認為安全性相對高。
鍾智淵說明，外泌體適合三種類型的人，首先是免疫失調的人，像是皮膚過敏、腦霧、肺損傷、心肌炎等症狀的人，以及退化性疾病的病患，例如中風、老年癡呆、帕金森氏症等。此外，禿頭患者除了本身疾病，頭皮產生免疫調節失調或營養素不夠，外泌體可促成細胞修復以及免疫調節。
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